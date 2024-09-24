香港社會對於性罪行的關注程度普遍較低，而現行性罪行法例基本上沿用英國《1956年性罪行法令》，過去68年鮮少改革，對涉及兒童性罪行的定義和處理都相對簡單，但實際上，還有許多會傷害兒童的性罪行，根本沒有針對性的法律可以處理。

性罪行或性暴力是全球迫切的人權及公共衞生議題，包括但不限於在行為、言語和態度上對別人的身體作出有性意味的冒犯，令對方產生恐懼、受威脅或羞辱的感覺。從數字上看，2023年侵害兒童性罪行個案，較2022年上升20%，強姦及非禮案件亦呈上升趨勢。再加上由於受害人甚少向他人透露經歷，統計數字往往低估問題的嚴重性。

事實上，本港不時有教師逾矩的醜聞傳出。教育局公布，去年有47名老師涉嚴重違反專業操守被「釘牌」，主要干犯與性相關、虐兒或盜竊等罪行，數字按年升超過一倍。當中涉及性相關罪行的個案有18宗，佔38%。現時更是有一宗中學男教師涉非禮16歲女學生的案件正在審理。

性傷害或性侵犯的影響伴隨受害者終生，筆者過去一直關注問題，並要求擴大「性罪行定罪紀錄查核」機制，及盡快修訂性罪行條例。而自警務處於2011年12月1日開始推行「性罪行定罪紀錄查核」機制以來，涵蓋範圍不斷擴大。月前，政府宣布分3階段擴大性罪行定罪紀錄查核機制的適用範圍，首階段於今年第4季起，先擴大至涵蓋準自僱人士，例如私人導師、音樂老師及運動教練等，明年底前再擴展至志願工作者，最後將納入所有現有僱員及自僱人士。

根據現時安排，性罪行紀錄查核只可經由網上或自動電話查詢系統，向性罪行定罪紀錄辦事處預約，不接受即場申請。政府指是為確保查核的結果準確，需套取申請人指模，加上若申請人有性罪行定罪紀錄或涉及正在處理的性罪行案件，亦需親身到辦事處核對其定罪紀錄或辦理相關手續。因此，無可避免預約系統長期爆滿，對社福及教育業界有一定影響，有機構可能為免麻煩，會優先揀選已有審查結果的職員，讓無法及時完成相關查核入職的準僱員的求職和招聘計劃受影響。有教育界人士指，若申請查核需時太長，學校一般會容許申請人後補紀錄，結果有可能出現空窗期，恐被有性罪行前科者乘虛而入，後果可以十分嚴重。故當局必須檢討系統管理，並盡快增加額外人手處理申請，加快處理速度。

為保證任何人尤其是兒童、無行為能力人士免受性暴力，政府仍有很多工作要做。現時性罪行的定義狹窄，比如強姦未包括男性侵犯男性，性交亦沒有涵蓋所有不同形式的插入等，政府應盡快更新性罪行的定義。而本港性罪行的相關條例落後半世紀，政府須盡快對其進行改革，參考海外司法管轄區相關法例的發展，制訂具體的法例修訂建議，讓法例與時俱進，透過以上措施多管齊下打擊性罪行。