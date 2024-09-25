正論：經濟低迷風雨狂　前路茫茫人心惶

本港經濟持續沒有起色，人們對前景愈來愈沒有信心。最新一項民調顯示，市民對經濟滿意程度大幅插水，滿意淨值較兩個月前大跌11個百分點，創前年4月以來新低。另外，近五成受訪市民對前途沒有信心。新一份《施政報告》下月發表，港府如何提振經濟、挽回信心？

是次民調還反映市民對政治和民生的滿意程度同樣下跌，滿意率分別為39%和28%，但以經濟的滿意率僅得19%為最差。平均量值數字也反映，市民對政治的評價接近「一半半」，民生評價介乎「幾不滿」及「一半半」之間，而對經濟狀況的評價則接近「幾不滿」。無論如何，經濟轉差，市民對前景感到迷失，對政府表現感到失望，已是不爭的事實。

面對中小企執笠潮湧現，公司清盤數字急升，個人破產不絕，香港經濟陷入低潮路人皆見，奈何港府似乎毫無救市板斧，來來去去指望內地旅客打救，以及所謂的盛事經濟濫竽充數。2024年已過了三季，如果這些招數奏效，經濟數據何至於一季比一季更差？

更不必說，跟市民對前途信心息息相關的樓市一蹶不振，即使本港銀行跟隨美國減息，也未見對樓市有提振作用。地產代理指出，十大屋苑於周末兩日（21、22日）僅錄得7宗成交，按周急跌約53.3%，為8個星期最少，直指減息效果與2月撤辣後樓市即時反彈相比，有若天壤之別。

有恒產者有恒心，無恒產者無恒心。在香港，買樓並非易事，對一般家庭來說，涉及畢生積蓄和投資。過去樓市熾熱，是因為人們相信樓市長升長有，不介意投入整副身家買樓；惟現時樓市逆轉，愈跌愈有，人們擔心買完即跌，根本不敢入市。正是對前景沒有信心，這種心態直接反映到樓市交投上。結果陷入惡性循環，發展商減少開發投資，港府賣地收入大減，就連建築公司也出現清盤倒閉，整個社會累鬥累。

港府日前老調重彈，又提出所謂的經濟轉型期，各界要識變求變。其實這無異於「何不食肉糜」的現代版，港官高薪厚祿，哪會知道民間疾苦？一味空口說白話，口惠而實不至，誰人不懂？正如立法會議員指出，「藥丸已救不了大病」，政府必須大手大腳拆牆鬆綁，真正搞旺個市。

很明顯，一些過去撐起半邊天的傳統產業，例如旅遊業、零售業、餐飲業，現已不足恃，港府不可能再因循守舊，一味旨意內地旅客及盛事打救。但很可惜，高官口口聲聲的產業轉型，至今還躲在雲深不知處，說不出所以然。作為地方領導人，應要為市民及商界明確指引出路和方向，只知叫人識變求變，某程度上只是推卸責任而已。

更須留意的是，一個地方經濟轉差，人心躁動不安，罪案必然野蠻瘋長。香港近年已淪為詐騙之都，劫案層出不窮，假難民作惡多端，甚至連駭人聽聞的謀殺案也時有所聞。港府繼續懶懶閒，香港恐怕只能繼續沉淪，出走的人只會更多。