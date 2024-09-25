中美國運之戰、世紀博弈，透過現象看本質，雙方都知道發展方向大概率會「你死我活」、「不死不休」，最慘烈的結果是爆發毀滅性的戰爭。對博弈的性質和慘烈的結局，雙方雖然都清楚，但北京和華盛頓就解決問題的態度和方法是各異的。

北京知道，中美大國博弈的性質，知道美國的國家制度、社會性質、利益傳統、霸權地位是絕容不下中國的發展的，是一定要千方百計打垮中國的，但北京總是會出以「和為貴」之心，總是要讓美國和全世界都相信中國「永不稱霸」，總是要讓山姆大叔明白太平洋足夠大，容得下中美兩國，總是要反覆地講中美「合則兩利、鬥則兩傷」，總是講中美曾經友好，共同對敵，現在更應該相向而行，共同負起大國責任，總是講中美雖然社會制度不同、意識形態不同，但不應該影響「和平共處」……

這些話，北京當然也知道，帝國主義本性的美國是聽不進去的，是不會相信和接受，一些對歷史無知、對中國無知，妄自尊大的政客、精英甚至以為中國怕了美國，於是他們愈加蹬鼻子上臉，步步進逼，威脅中國。惟在共產黨領導下已經站起來的中國、在社會主義道路上大國崛起、實現中華民族偉大復興一往無前的中國，是絕不會屈服於美國的打壓，這就是中美國運之戰本質上的衝突。

美國帝國主義、霸權主義的制度本性，決定了它容不下社會主義的中國，決定了它要摧毀中國社會主義理想追尋的「人類命運共同體」，因此這場中美國運之戰，實際上是「人類文明兩種命運之戰」！因為道路和制度不同，中國將付出最大的努力、在極為艱難的情況下，以「和為貴」的方針化解矛盾，但是中國更清楚必須有更強大的國力、實力包括武力才能擊敗美國的全方位進攻，包括戰爭。

現在沒人知道的，是美國霸權慘遭失敗後會不會「失心瘋」，完全喪失理智？以毀滅性戰爭拚個死活。