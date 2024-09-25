項莊舞劍，意在沛公。美國拉攏日本、印度和澳洲舉辦所謂的「四方安全對話」（Quad），三歲小孩也知道是為了圍堵中國，但老美卻口口聲聲不是針對某個國家，真可謂此地無銀，欲蓋彌彰。也許是老糊塗，也許是裝糊塗，美國總統拜登在沒有關閉咪高峰之下說出心裏話，指中國咄咄逼人，「在整個地區考驗我們」。這不是針對中國又是針對哪一國？中國外交部發言人說得對，美方處處拿中國說事，是睜着眼睛說瞎話。

明明是針對中國，為何老美還要睜着眼睛說瞎話？顯然是心虛膽怯。美國位於太平洋彼岸，不遠萬里跑到南海、東海、台海煽風點火，反指中國咄咄逼人，這種鬼話只能騙騙那些附庸國。明眼人都看得出，不是中國在考驗美國，而是美國在打壓中國，而且愈來愈不擇手段。中方呼籲美方放下「維霸遏華」的執念，無異於對牛彈琴，老美最擔心的就是失去霸權，豈會放棄遏華執念。

這些年華盛頓不斷拼湊小圈子搞集團對抗，除了四方安全對話，還有美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS），同時擴大美日韓三方合作，連菲律賓這種不入流的國家也拉入小圈子，甚至企圖把北約魔爪伸到亞太地區，名目繁多，五花八門，目的只有一個，就是為了阻止中國崛起。但可笑的是，老美敢做不敢認，只能遮遮掩掩，關起門來自嗨，可見所謂的四方安全對話，一點也不安全。

老實說，若老美對本身實力有信心，根本沒有必要靠拉幫結派來壯膽。拜登上台後拼湊四方安全對話，除了開過幾次會，發表幾份聲明，沒有任何實際意義。這次聯合聲明甚至不敢點名中國，反而露怯。最大的問題是，拜登任期所剩無幾，日本首相岸田文雄也即將下台，四國對話機制還能不能維持下去，實在令人懷疑。

很明顯，老美心態其實是相當矛盾的，既想遏制中國，卻又力不從心，不得不拉攏盟友，還是無濟於事。更何況，並非所有盟友都願意充當美國棋子，尤其是印度這種自視甚高的國家，絕不可能任由華盛頓擺布。正如中國古人所說：「以勢交者，勢盡則疏；以利交者，利盡則散。」隨着中美實力此長彼消，美國頹勢愈來愈明顯，再也無法號令天下，盟友因利而聚，也必將因利而散，所謂的四方安全對話注定成為歷史笑話。