日前跟朋友到安徽省一遊，回程時途經南京，因為有兩、三小時空檔，有人便提議到市郊牛首山佛頂宮逛一逛。牛首山文化旅遊區是近年新建的景點，相信大部分香港人跟筆者一樣，莫說從未去過，就連聽都沒聽說過。我們一行人事前也不抱甚麼期望，當是去打發時間罷了。

到了佛頂宮，我和其他同行者都深受視覺震撼，你根本難以想像，中國內地新一代的旅遊建設，可以達到如斯水平。宮內收藏了據說是佛祖釋迦牟尼佛的頭頂骨，為隆重其事，國家乃撥款40億元人民幣興建這座收藏館。如果計及通脹因素，再加上中港兩地的物價差距，香港要建同樣水平的一座藏館，恐怕就要耗費100億港元。

本文談及佛頂宮，目的不是作旅遊推介，而是想反映兩個問題。首先，香港特區政府老是叨念着要發展旅遊業，但你須知道，內地的旅遊建設已經發展到何等水平。牛首山不算是十分起眼的旅遊點，當地建設尚且如此富麗堂皇，其他的熱門旅遊區是如何，便可以想見，香港再不急起直追，只會給人家甩在後頭。

另外的問題則更有趣，筆者有些朋友已年逾古稀，他們不是「黃絲」，近期卻仍要移民離開香港，究其原因，竟然說是害怕中央對港的政策會愈收愈緊，將來可能再沒有宗教信仰的自由。到過牛首山之後，我想跟這些人說，內地為保存佛祖的一塊頂骨，也可以斥巨資興建這麼一座夢幻式的藏館，而在佛頂宮內外，更有大量信徒穿袍搭衣，對着佛祖的舍利塔頂禮膜拜，在場沒有任何一個工作人員會來干涉你。內地的宗教信仰尚且如此自由，作為香港人的，卻擔心本地會失去宗教自由，這不是杞人憂天嗎？