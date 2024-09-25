深圳發生日本男童遭攻擊身亡的不幸事件，照理各界應該痛心疾首，檢討事件發生的原因，尋找制止類似情形再度發生的解方，然而，對某些媒體與人士來說，這卻是操弄的契機，因為這樣可以達成他們煽動情緒、製造更多仇恨的目的。

譬如經常發表仇中觀點的旅台日本人矢板明夫，就刻意找出一些大陸酸民的言論，聲稱大陸「充滿」了幸災樂禍的不當言論，還自己腦補認為這與「918事變」93周年有關，一口咬定是大陸政府刻意縱容仇日：「這使得有些（中國）人產生了欺凌日本人不會受到當局懲罰的錯覺。」

而綠媒「新頭殼」更直指由於出現類似對日本人的攻擊行動，讓日本企業擔心自己在大陸的人身安危，所以兩大日本企業決定從大陸撤資，後續也將會有更多的日企選擇離開中國。

事實是，網絡酸民甚麼鬼話都說得出來，如果真有心就會發現，連日本網站上都有日本網民酸日本人在大陸被殺根本活該，台灣也有類似網絡言論。但只要不是心懷偏見，也可以看到有許多大陸民眾譴責暴行，還主動到男童遇害地點獻花悼念。只看見少數酸民的說法，卻忽視絕大多數善良民眾的意見，請問到底是誰有仇恨？誰又在幸災樂禍？

而所謂日企撤離大陸，根本就是因為面臨激烈競爭，在不堪虧損的情況下，只好選擇放棄大陸市場。這明明是早已規劃在分階段進行的事情，卻硬要扯上和男童遇害有關，請問這不是刻意煽動敵對、製造錯誤印象又是甚麼呢？綠色媒體與評論員為了自身的利益，刻意操弄仇中情緒已非一朝一夕，這些人只看眼前的利益，卻沒想到仇恨累積後必將反噬，苦果卻是整個社會共同承擔！這種不負責任的作為，才真正應該被唾棄譴責。