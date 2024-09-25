環顧當今主要大國，軍費開支佔國家GDP的比例一般維持在2%到4%水平，唯一一個長期達到GDP10%的國家是沙特阿拉伯，它的大部分武器都從其他國家購買。沙特以出售石油維生，經濟實力雄厚，高額的軍費開支不會影響其經濟發展。換作其他國家，若一直把巨額財政收入用於軍費支出，肯定會對國內民生、醫療和教育等帶來嚴重後果，影響民眾生活水平。

然而，近年全球地區衝突加劇，許多國家皆不惜代價增加軍費開支。根據瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，2023年世界各國軍事支出較前年爆升了6.8%，創下2009年以來最大的增幅。由於各地緊張局勢未有冷卻迹象，多國今年還在繼續增加軍費支出，例如俄羅斯國防部和強力部門的預算佔GDP的比重，由去年的3.4%增到今年初的6.7%；烏克蘭今年的財政預算案也有一半是用於軍事支出，比例相當驚人。

各國的國防開支屢創新高，反映世界愈來愈不太平，每個國家都在暗地裏備戰。當各國之間的矛盾沒有辦法通過外交手段解決，最終就只能訴諸武力甚至戰爭。數來數去，全球軍事競賽加劇的最大受益國只有美國。原因無他，中小國家增加軍費開支，大多要向美國購買武器裝備，等於掏錢給美國。這也是為何外界一直批評華府不斷在各地挑起軍事衝突，以推動本國軍工產業和經濟發展。

但誰都不想在軍費上花太多的錢。歐盟在早前出爐的《歐盟競爭力報告》中，就批評許多成員國在俄烏戰爭後積極重整軍備，可是國防支出中有多達六成是流入美國的口袋，呼籲他們更多地向歐盟自身採購。可惜回到現實，歐洲作為美國的親密盟友，這筆保護費短期內還是免不了要繳交的。