正論：煙花繼續璀璨　旅業未如預期

十•一將至，各界磨拳擦掌，期望趁着這個黃金假期吸客吸金。旅議會估計，屆時將有115萬至120萬人次的內地旅客訪港，較去年增加兩成，同時約有850個內地團、涉及3萬人次，較去年增加近一成。數字看似亮麗，但對比疫情前整個十•一假期有2,000個旅行團訪港，現時不夠1,000團，減幅超過一半，可見旅遊、零售、餐飲業依然危機重重，情況未許樂觀。

港府公布今年十•一煙花將首次加入無人機表演，以去年吸引43萬人在維港兩岸現場觀賞，預計今年的人流絕對不會比去年遜色。加上訪港內地旅客人數會較去年同期增加，當局因而大派定心丸，揚言會配合推出多項慶祝活動和餐飲購物優惠，有信心消費市道將會大大受惠。

然而，本港旅遊業自疫後都面對「旺丁不旺財」局面。旅遊業界便指出，現時中港兩地交通便捷，內地旅客傾向不過夜即日來回，同時年輕一代更愛個人遊，報團人數持續減少；酒店業亦指出，訂房生態已經改變，很多旅客到最後一刻或視乎天氣情況才決定是否訂房。隨着營運成本上升而訂房未見顯著上升，已有不少酒店轉型或結業。

事實上，旅遊、零售、餐飲表現好壞，一直是經濟的寒暑表。這年頭，中小企執笠潮湧現，一個月內有多達數百間食肆結業，時裝店門堪羅雀，百貨公司的銷售數字持續下滑，名店人龍不再。過去內地旅客來港爆買奢侈品、藥品、化妝品，這些熱鬧場面一去不復返。究其原因，一來經濟環境不明朗，人們減少消費；二來內地不斷進步，許多貨品都可在內地購買；三來香港租金高昂，百物騰貴，性價比遠遠不如內地。而更重要一環是高鐵站點不斷增加，買張百多元的高鐵車飛即日來回，成本便宜過在港住酒店。可以很客觀的說，內地旅客來港大多是純觀光，頂多品嘗特色小食或茶餐廳，肯定無法令旅遊、零售、餐飲業回復舊觀。

更須指出，港人北上消費熱潮依然不衰，甚至愈演愈烈，預料十•一又會吸走大批港人北上。昨日海關公布數據，自去年2月恢復通關以來，非法進口受規管食物案件有上升趨勢。違法個案中包括非法攜帶生豬肉、生牛肉、雞蛋甚至整隻雞入境，去年有1,019宗，今年首8個月已超過去年總數達1,324宗。這證明港人不僅北上吃喝玩樂，就連「今晚食乜餸」也在內地購買和解決。香港全方位跟價廉物美的深圳競爭，早就沒有優勢可言。

現在港府高官又來湊熊貓熱鬧，開口閉口都是熊貓經濟。誠然，中央送給香港的一對大熊貓今日抵港，確是難能可貴的美事，加上香港的盈盈、樂樂誕下一對小熊貓姊弟，市民的心紛紛被融化。但上述熊貓最快也要待至今年底或明年初才有望跟公眾見面，距今仍有數月時間，港府一味吹噓熊貓經濟效益，偏偏只聞樓梯響，不見人下來。若沒有全盤推廣計劃，恐怕熱潮很快便會冷卻，無助於振市吸客。