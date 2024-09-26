產評：華救市不能再等　撐股樓引資維穩

近日內地以一套減息降準的「組合拳」，刺激中港股市反彈，為沉寂已久的股市帶來新活力。可惜的是，股市昨日已有後勁不繼的迹象，港股大幅高開後便一直向下，似乎市場仍在觀望後市去向，未敢貿然變得太樂觀。歸根究柢，目前中國經濟處升級轉型的陣痛期，對外則面對美國為首的西方經濟體圍堵，處境一天比一天艱難，設法撬動資本市場，吸引外資重新流入，協助企業融資，提振人心，維穩大局，已不能再等，就看這次能否成功打動內、外資信心。

儘管市場多次表現反覆，但顯然已很久未曾再試新低，背後有賴於經濟逐漸復常帶來的信心。而且復甦過程雖然有些緩慢，但卻依然在萌芽，繼續向陽而生。

回顧港股走勢，恒生指數於2022年下旬曾跌至14,597點的低位，此後開始了多輪反覆上落的走勢，直到今年1月一度跌回14,794點，但仍高於上一輪周期的低位，而且此後亦未有再次跌穿15,000點，這明顯是「雙底格局」，而且是「一底高於一底」的長期向好走勢。

誠然，受累於內地房地產行業的危機、消費及投資信心低迷、地緣政治風險等種種因素，內地目前確實正面臨着龐大壓力，尤其是過去作為主要增長引擎的地產行業風光不再，而出口又受制於變幻不定的地緣政治因素，令企業及投資者都不敢貿然行事。不過，挑戰往往會伴隨着機遇，目前中央正極力推動產業升級，試圖擺脫以往過度依賴房地產、基建投資等「大撒幣」帶來的增長，實現高質素、可持續的經濟增長，這亦是中國邁向高收入國家，成為真正經濟強國的關鍵一步。

雖然中國是全球第二大經濟體，但人均生產總值、居民可支配收入等指標仍不及發達經濟體。要實現共同富裕，須發展科技、先進工業等高附加價值產業，才能將人均生產力提高，否則隨着人口紅利消失，單是勞動人口萎縮，已會帶來難以應付的經濟下行壓力。只有產業升級，才可填補人口紅利消失後的缺口。

從最近的消息來看，中國在科技方面的發展已取得驚人成就，就算美國不斷試圖用制裁等手段阻攔，中國依然成功研製出國產的深紫外光（DUV）光刻機，雖然不是最先進的極紫外光（EUV）光刻機，但總算有了自產高階晶片的入場券，打破西方的技術壟斷。當然，要在科技方面追落後確實要一段很長的時間，但只要方向正確，就算要花上數十年，總有一天會達到目的地。

長遠來看，股市與經濟表現掛鈎，只要經濟持續增長，企業盈利自然會水漲船高，畢竟股價就是反映企業的賺錢能力（盈利）。正如股神巴菲特的名言「別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪」，如今多數投資者仍因恐懼而不敢押注中港股市，恰好證明了現在入市相當值博。中國肯鬆開勒住股市的繩結，加大財政及貨幣政策全方位強力救市，相信世界也樂見其成，中美關係的關鍵在於一個「利」字，若中國決心加大開放市場與外資分享發展紅利，世界沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。