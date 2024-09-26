傳呼機等的遙控爆炸，斬首真主黨與哈馬斯領袖的突襲，以及對黎巴嫩全國各地的空襲，都是以色列出兵入侵黎巴嫩，攻擊真主黨的布局。今次應屬大戰，不再是邊境衝突，也會比2006年以色列侵佔黎巴嫩南部更為猛烈。依以色列政府的公開宣稱，黎巴嫩是失敗的國家，將被殲滅，以軍攻佔之後將會有不同的黎巴嫩。這顯然不僅只是驅趕、殲滅真主黨，而是要佔領、改變黎巴嫩。

當地電視台的現場市民訪問反映，以色列在黎巴嫩的空襲多針對平民百姓，因此死傷慘重，手法一如對付加薩，以殺戮平民來製造恐怖，使民眾不敢對以軍的侵略作任何反抗。不過，以軍在加薩近一年的種族主義清洗、無差別（實質是針對學校、醫院、救援機構）的攻擊與殺戮也鎮壓不了加薩人民的反抗，消滅不了哈馬斯的起義。以軍今次進侵黎巴嫩不再限於南部，而是遍及全國。一是加薩式的毀滅進行不易，因範圍更大，且不如加薩幾十年來都被以色列封鎖、禁制。哈馬斯是籠裏作反，真主黨卻在黎巴嫩長期經營，以軍並沒有基礎來挑戰真主黨與黎巴嫩政府在當地的力量。

然而，以色列入侵的目的是佔領黎巴嫩，毀滅原來的政治經濟社會體制，建立以色列控制的新一套，實質是加薩或約旦河西岸佔領區的模式，屬赤裸裸的殖民主義，對真主黨和黎巴嫩來說是生死之戰，國家存亡之戰。以真主黨的力量，加薩的先例教訓，以色列這樣佔領、殖民主義的企圖，必然遭遇猛烈反抗。

美國當然支持以色列，此所以大規模調動軍力往中東，在以色列軍隊敗退時支援，也會用不同的形式參戰。關鍵是伊朗對以色列侵黎巴嫩會有怎樣的反應。伊朗已忍耐多時，若真主黨戰場失利，伊朗似不可能不介入。伊朗的革命衞隊已表態，胡塞武裝的派遣部隊也抵達了。伊朗出擊的話，必然是眾地方武裝一齊出動，全面攻擊，以求不敗。約旦與沙特阿拉伯、阿聯酋，以至塞浦路斯亦會應以色列與美國要求協助。塞浦路斯已成以色列空軍的機場。如此一來，伊朗與沙特阿拉伯的和解便會反覆。

此外，埃及採怎樣的立場？還是坐觀其變？土耳其則趁機攻擊庫爾德人據點。以色列侵黎，便如雪球一樣引發更大的中東之戰。然而，最大的問題還是伊朗、真主黨等能否在戰場上擊敗以色列。