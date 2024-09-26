市場經常會有非理性現象，價格有時太高、有時太低，偏離了正常水平。這種情況古已有之，在中國歷史上，最遲到漢武帝年代，明臣桑弘羊已經發現問題，並提供了對治方法。桑弘羊推出平準法，在物價過低時，官方購買囤積；到物價過高時，再在市場沽售，利用高賣低買的方式，平抑價格。

時至今天，股票市場的波動更劇烈，金融大戶興風作浪，小股民經常被任意魚肉。近日中央正密鑼緊鼓，推出股市平準基金，打算在市場價格過分低殘時，入市托底，到價格過分高漲時再沽售。據說平準基金會投入兩萬億元人民幣，推出之後，猶如是市場的定海神針，日後魑魅魍魎再想翻江倒海，試圖從中取利，便不會這般容易。早前上證指數創出5年以來新低，在中央眼中，大抵中國股票的價格是被過分低貶，脫離了合理價值，故在此時出手，設立平準基金，可謂適當其時。

股票市場價格過低，被非理性拋售，這現象不獨是在內地，在香港也經常出現。今年1月中、下旬，香港股市遭遇洗倉式沽售，恒生指數被壓低至15,000點以下，明顯出現超賣，假如香港也有平準基金，這時候就應該覷準機會，入市「撈底」，可惜香港沒有。筆者乃於1月24日發表文章，題為「愈是恐慌 愈是良機」，提醒精明而大膽的股民，可以嘗試入市檢拾便宜貨。如今事隔8個月，到本文執筆時，恒指已升破19,000點，正朝20,000點進發，跟1月下旬相比，升幅接近三成。

相對內地股市，香港的證券市場更是長期被金融大鱷操縱，他們不停舞高弄低，在散戶身上剪羊毛。既是如此，港府可會效法中央，也設立股市平準基金？