民進黨在賴清德的指揮下，對在野黨全面開戰，即令上個會期已經通過健保點數與原住民禁伐補償等相關立法，但行政院卻悍然拒絕編列預算，等於實質阻卻立法。在這樣的情況下，在野黨被迫退回預算案做出反制。

9月24日召開程序委員會，由於民進黨仍然堅持違法編列預算，藍白立委決議暫緩將總預算案列案，投票時出席立委17人，9人贊成、7人反對，國民黨新科立委羅廷瑋竟在眾人錯愕之下投下棄權票。儘管國民黨團當天沒有下達強制投票指令，此舉並未違反黨團命令，不算跑票，且由於民進黨立委沈伯洋並未出席，也不會影響結果。但羅廷瑋這樣的舉動卻令人憂心，恐將揭開一連串對藍營立委罷免的序幕。

其實羅廷瑋在台中市長盧秀燕輔選，以及自身清新形象加持下，首次參選就拿下逾10.3萬票，贏過對手約1.5萬票，並非容易被罷免的對象。但他自上個會期國會改革案時便憂心忡忡，擔心自己變成民進黨發動罷免的目標，妄圖保持中立避免成焦點。這次卻在眾目睽睽下做出形同政治自殺的舉動，一個年輕的政治生命恐怕要提早結束。

或許由於考量當選得力於民進黨在地派系分裂，羅廷瑋以為只要不是跟着藍白亦步亦趨，就可取得部分民進黨支持者或中間選民認可。但他沒料到的是，這種自以為高明的愚蠢行為，卻引爆藍白支持者怒火，對他主動示弱的表現深惡痛絕，紛紛決定只要罷免案成立，就投票讓他提早下台。

民進黨本就在尋求罷免突破口，羅廷瑋等同自暴其短，結果愈怕罷免愈被罷免，明年罷免案一定會成立，屆時在原有支持者流失，綠營加強罷免力度下，他恐將成為第一個中箭下台的藍委。