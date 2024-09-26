美國對中國進口電動車加徵100%關稅的貿易制裁措施，將於明日起生效。但根據《日經新聞》報道，加稅後的中國電動車，售價也不到2.5萬美元一輛，而美國本土車廠尚未有低於3萬美元的車款，因此仍具備一定競爭力。

報道分析，中國電動車售價低廉，除了受惠於中國政府補貼及所謂的「產能過剩」，更根本原因是使用了較便宜的中國製鋰電池。本來美國電動車也可轉用中國電池以降低售價，但美國國會早前已通過法案，訂明使用中國電池的電動車不能獲取環保稅務寬免，藉此扶助美國本土的鋰電池產業。但其實美國鋰電池產業發展遲緩，主因是本土需求疲弱，因為美國製電動車售價太貴，路上充電設施又不足，令國民寧願繼續使用燃油車，形成惡性循環，最終受害的是美國消費者和地球的生態環境。

日本傳媒普遍親美反中，而且中國電動車正是輸美廉價（相對於美國車及歐洲車）日本車的最大威脅，作出有關報道並不奇怪。湊巧的是，美國商務部在該報道出街後翌日，便提出分階段禁止使用中國製軟硬件的智能車輛在美國道路上行走，變相禁絕所有中國車進口，不論是否電動及售價高低，理由是擔心中國可遙控有關車輛集體「當機」阻塞道路，以至是四處橫衝直撞傷人，危害美國的國家安全。

上述科幻狂想最初由某位美國右翼議員提出，初時大家還拿來當笑話，現在竟成了美國政府的官方政策理據。也難怪，日前發生的黎巴嫩連環恐襲，連小小的傳呼機及對講機都可變成跨國遙控殺人武器，為美國加緊制裁各類中國電子產品增添了理據和實例。

但如果美國政府真的關心國民性命，第一樣要禁的應是槍枝，但民主共和兩黨都不敢做也不想做。