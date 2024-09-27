娛圈單打：鬥露出人間胸器　兩姊妹都係極品

喂，講到娛圈極品姊妹花，一定唔少得黃氏三姊妹，尤其係二家姐黃心妙同細妹黃心穎，兩個皆係風騷蝕骨，樣靚身材正。嗱，繼心妙三不五時在IG演嘢賣弄身材後，心穎都唔執輸，同老公泥鯭拍拖遊杜拜，忽然大解放露兩球，以超Deep V及三點式泳衣上陣，震撼網民眼球！

只見心穎心情大靚，着住黑色超Deep V泳衣喺杜拜紮紮跳，胸前兩團肉異常立體，加上一雙修長美腿，Fit爆身材盡入眼簾，不得不讚句：正呀！另一套三點式泳衣同樣不簡單，見她大動作手張開，被網民質疑露出乳暈，係真唔係呀？難怪一眾鹹濕仔攞住放大鏡驗屍咁驗！即係咁，心穎嫁作人婦後，鮮有如此奔放，早前仲傳出有咗，家陣見佢在性感泳衣包裹下毫無贅肉，似乎並未有餡，看來泥鯭仍需努力。

至於二家姐心妙，不嬲都係網絡風頭躉，最經典莫如同11歲囝囝玩從後咬耳仔，遭網民強力批評為教壞細路，仲恥笑為「AV親子丼」！不過你咪理，心妙就係有種堅持，強調要「真實地做自己」，吹咩！網民當然吹佢唔脹，好色之徒簡直拍手叫好，期待下次心妙又會獻上新猷！

口痕友慨嘆，究竟呢幾姊妹食乜嘢大，唔止成為最強人間胸器，仲愈罵愈要露出，令大家大飽眼福？有網民就認為，黃媽媽好家教呀！講到尾，呢啲咪叫霹靂手段，菩薩心腸囉。正所謂，我不入地獄，誰入地獄！唔係得兩位美人慷慨一露，令網民又要鬧又要睇，香港娛樂圈邊得咁多話題，大家又邊得咁多花生食吖？係咪咁講先？