俄烏之戰，美國軍火商賺得盆滿缽滿，其中從歐盟那裏賺得很多。據美媒報道，2022年9月至2023年9月，美國獲得了800億美元軍火訂單中，來自歐洲的訂單高達500億美元，是歷史正常水平的5倍。美國逼歐盟軍援烏克蘭，歐盟自己生產不出那麼多武器軍火，就向美國採購，這是因為歐洲在軍工方面生產能力大大不足，按照美國的逼迫辦事，就只好向美國大額軍購。

多年來，北約的武裝都是美式裝備，自己「備」不成軍。由於組建了北約，歐洲許多國家都靠美製武器裝備，他們的國安、國防、裝備維護都要依賴美國武器，歐洲國家內部早已不願意也很難在他們之間聯合研製、生產、採購武器，各自為政的結果是歐洲軍事力量衰落。更重要的是，整個歐洲製造業的抽空、轉移，原先能夠自己生產製造的武器已成回憶。專家發現，英國曾在一戰中率先發明坦克，今天基本上已喪失了坦克製造能力，只能在德國技術支持下，對部分現役的「挑戰者2」主戰坦克進行改造。

當然，歐洲一些國家還是有能力生產某些先進武器，例如某些戰機、主戰坦克、榴彈炮、武裝直升機等，但一說到軍火採購，他們就一窩蜂向美國軍火商採購，十分崇美——美國的月亮比歐洲的圓。歐盟一份競爭力報告稱，「出現這種情況的部分原因，在於歐洲未能進行適當的投資創建更強大的國防企業，我們仍未在國防工業領域聯合起來，我們也不重視具有競爭力的歐洲國防公司」。報告指出，「歐盟正在浪費其共同資源，我們擁有強大的集體國防工業能力，卻將其分散到多個不同的國家和組織中」。報告還說，「在許多情況下，歐盟內部明明有同類產品，往往也選擇從其他國家採購」。

法國總統馬克龍為首的一派人，總在呼籲歐洲要戰略自主、要團結，否則歐洲必衰落下去。不消說，歐洲要自主、要團結，還是先從軍事資產自主開始吧！