中國火箭軍日前成功發射一枚洲際彈道導彈，這是相隔44年後再度祭出大殺器，還攜帶了模擬訓練核彈頭，準確落入預定海域，威懾力與過去不可同日而語。外媒從飛行軌迹推測，這枚洲際導彈射程超過1.2萬公里，足以覆蓋美國華盛頓等重要城市，對老美的震撼性可想而知。這些年美國加緊在中國周邊攪局，東海、南海、台海都不太平，地緣政治局勢日益動盪，中國適時亮劍，就是為了讓老美頭腦清醒一下，千萬不要輕舉妄動。

去年美國也試射了民兵3洲際導彈，結果出現嚴重事故，不得不半空引爆。最近俄羅斯也遭遇滑鐵盧，洲際導彈發射失敗。只有中國一發即中，說明導彈技術日臻成熟。目前中國火箭軍部署的洲際導彈有多種型號，包括陸基的東風5、東風31和東風41，以及海基的巨浪2和巨浪3潛射彈道導彈。其中東風41射程可達1.5萬公里，可以搭載10多枚分導式核彈頭，最高飛行速度25馬赫，具備執行全球核打擊能力。最大的特點是，這款導彈採用輪式車輛，不需要固定發射井，隨時隨地都可以執行任務，美國任何防導系統都無法有效攔截。

有人甚至推測，被視為東風41升級版的東風51洲際彈道導彈或已裝備中國火箭軍，威力更加驚人。這種推測不是沒有道理，中國軍工發展一直依循「裝備一代、設計一代、預研一代」的傳統，東風41洲際導彈已在2019年10月1日的大閱兵中亮相，如今東風51大概也該瓜熟蒂落了。實際上，這次發射的洲際導彈可能就是最新型號，中方不官宣，外界只能靠估。

美國國防部去年曾估計，中國擁有超過500枚現役核彈頭，其中約350枚是洲際彈道導彈，預計2030年將擁有過千枚核彈頭。這些數字靠譜嗎？誰也不知道，姑妄言之，姑妄聽之。中國從來不喜歡張揚，真實數字也許遠遠不止。

不管怎麼說，中國已經擁有完整的洲際彈道導彈裝備和作戰體系，具備全球打擊能力，這一點是毋庸置疑的。近年老美一直張牙舞爪，擺出一副準備對華決戰的姿態，有智庫更揚言全面轟炸中國沿海城市，簡直狂得沒邊。難道他們認為中方沒有還手之力，只能乖乖被炸？這次中國火箭軍發射洲際導彈，不僅僅是為了展示肌肉，更是為了警告老美：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。