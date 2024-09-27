日前聯合國有兩場值得一聽的辯論。其一是安理會討論俄烏戰事，非安理會成員烏克蘭總統澤連斯基出席會議並發言，賣力硬銷連他自己也不相信的「勝利計劃」。他聲稱俄羅斯正計劃攻擊烏克蘭境內的3座核電廠（俄方指這是烏軍的假旗行動），強調不能單靠談判來達致和平，呼籲美西方解除援烏軍備的使用限制，用作攻擊俄國境內的軍事設施。

不過，各國都深知如放任「戲子總統」亂幹，很快就會引發世界大戰和核戰，因此同場的美國國務卿布林肯並未有正面回應澤連斯基的請求，他一方面暗批中國及巴西等國提出的俄烏和平方案不可行，但同時他亦未能就結束俄烏戰事提出任何實質和有新意的建議，僅再次指控中方向俄羅斯提供各類工具和電子零件，以支持俄方繼續作戰。中國外交部長王毅則反斥美西方不斷向烏方提供武器，才是導致戰事升級的底因，外界不應將戰爭責任甩鍋中國。

事實上，美國拜登政府的任期只餘下3個多月，對尾大不掉的俄烏局勢，自然只能顧左右而言他。如果講過會立即停止俄烏戰事的前總統特朗普再次上台執政，布林肯以至澤連斯基都可能會被換掉。如果現任副總統賀錦麗勝選，各界都估計她會延續拜登的外交政策，而拜登的外交政策已證實是完全失敗、會導致全球戰火連綿的政策。

聯合國大會同日亦舉行了年度一般辯論。即將卸任的拜登嘗試總結其任內的外交「政績」，然而發言完畢後幾乎聽不到任何掌聲，美國媒體的鏡頭只影着旁聽席上的布林肯在拍掌。因為歷史會記下，「新冷戰」格局形成、俄烏戰事爆發、以巴衝突演變成中東大戰，以及台海、南海和朝鮮半島局勢不斷升溫等，都是在拜登任內發生。