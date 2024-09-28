正論：旅巴司機失飯碗　輸入外勞須檢討

本港經濟在疫後百廢待興，又逢移民潮流失大量勞動人口，港府遂於去年推出多項輸入外勞計劃。一年下來，不少行業都出現外勞頂爛市、搶飯碗的情況，當局已率先叫停建造業新一輪外勞申請，惟搶飯碗情況已蔓延至旅遊巴司機行業。今個十‧一假期，預料有近千個內地旅行團訪港，奈何本地旅巴司機未能受惠，冇工開者大有人在，淪為輸入外勞政策的犧牲品！

工會指出，本地旅巴司機已變成「邊緣人」，特別是跨境旅巴司機，過去由本地人出任，惟封關3年致使大量本地司機轉行。社會復常後，僱主一時間無法聘請足夠人手，港府遂推出輸入外勞計劃，但由於外勞司機薪金比本地司機便宜一大截，雙方存在過萬元薪金差距，本地司機難以競爭。加上外勞司機大都居於深圳，生活成本較香港低，即使每月薪金只有一萬餘元，一樣足以餬口，益發令本地司機被唾棄。

數字顯示，獲批來港工作的外勞已突破20,000人，輸入最多的職業為護理員，其次是侍應生，第三位是售貨員。而「運輸業輸入勞工計劃──公共小巴/客車」的配額上限為1,700個，目前已經用盡，旅遊巴司機約佔900個配額。業界指出，內地規定司機到了60歲便不獲批駕駛證，本港司機普遍年紀較大，欠缺年輕人入行；相反，內地司機較年輕，故認為港府應繼續增加配額。

有利必有弊，內地司機有薪酬及年齡方面的優勢，這是不爭的事實，惟繼續增加輸入外勞，只會進一步令本地司機被剝削。同樣情況亦出現在機場的工作崗位，工會表示，機場至今已輸入5,800多名外勞，導致本地工人薪水更加微薄，最低工資只有13,000元，惟機場上班的交通膳食開支每日逾百元，入不敷支，許多本地工人只能無奈轉行。經驗無法傳承之下，導致青黃不接，處理航班時間延長，降低安全系數，機管局雖然關注情況，但沒有解決方案。

僱主最關心的是成本問題，既然外勞薪酬比本地工人便宜，所做工作則一樣，自然傾向聘請外勞。但港府當初之所以對輸入外勞開綠燈，其中一個前提是必須確保本地工人優先就業，現在顯然事與願違。正如議員指出，政府應進行詳細統計，不能一味開放補充勞工計劃，不理實際經濟變化及本地工人情況。例如須弄清楚哪些工種失業率上升、職位空缺有否減少等，如某些工種出現變化，便應暫停輸入外勞，不可謂不合理。建造業就是典型例子，自輸入外勞後，本地工人開工不足情況大增，由於建造業工會一直較有「牙力」，經過爭取後換來政府讓步，叫停輸入外勞。然而其他工種卻沒有這般幸運，人微言輕，飯碗被搶只能有冤無路訴。

無可否認，本港勞動人口減少，輸入外勞有其必須，但也不能一成不變，以為輸入外勞便萬事大吉。說到底，時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。再好的政策都必須適時檢討，不能一本通書讀到老。