以色列對付黎巴嫩真主黨的戰略很簡單，一是否定黎巴嫩的主權，或否定現有政權的合法性，所以以色列宣稱黎巴嫩現政權是「失敗的」（failed state）。既然是失敗，便失去應有政權的合法性，黎巴嫩變成沒有政權代表的國家，外力可以介入、替代接管。

當然，以色列此舉只是單方面宣布，沒有國際法律認可，實際仍是違反他國的主權，典型的殖民主義、帝國主義做法。但在當前的國際政治裏，卻可能獲得美國和西方國家同意支持，理由是國際無公義，只有強權，美西方推行的強權政治沒有道理。猶太勢力只要掌控美西方的實際政權，便可以用任何不成理由的理由、虛假的事實，來支持他們對別國的欺凌、侵略，甚至連猶太的舊約聖經故事，都可成為以色列戰略的依據。美國支持以色列，甚麼胡說八道、自相矛盾的話，都可成為戰爭侵略的道理。這便是強權，不是甚麼民主自由、國家主權的西方偽善口號。

二是把黎巴嫩加薩化、巴勒斯坦化，用暴力摧毀黎巴嫩的城市和社會結構，將之變成殘垣敗瓦的荒蕪之地，既可作為以色列的周邊軍事緩衝區，也可以讓猶太人開拓新殖民區，擴大以色列領土。此所以以軍在空襲之後，地面進攻未展開之時，要黎南居民遷離，一如在加薩地帶。以軍驅趕加薩居民，目的不是保障平民生命，而是把當地變成無人區，方便以軍佔領、統治。對遷離的居民，一如加薩，仍會屠殺，以消滅他們對以色列佔領區的威脅，典型猶太的種族清洗政策。

以國已採取更激烈的政策，用侵佔、攻擊、殺戮和破壞來建立大以色列國。力有不逮的話，便退而建猶太人的城堡，以外族統治的方式，武力鎮壓剝削異族，成為21世紀封建國家的種族貴族統治格局。

猶太復國主義的政治理想、目標，還是二、三千年前的猶太佔據迦南之地的政體，神權主義與霸權主義、殖民主義相結合的落後體制。可是號稱先進民主的美國與西方政權卻刻意維護，供其役使，狼狽為奸。也因此令人懷疑，歐美的金權政治是否屬現代的政體，抑或與歐洲中世紀和以色列猶太被滅國之前的落後體制同類。

由俄烏戰爭、以巴之爭到以黎之戰，讓世界可以認真地認識歐美政治的虛假性和金玉其外、敗絮其中的真相。或許這便是世界社會擺脫幾百年歐美霸權主義的最重要一步。