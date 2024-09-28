以目前態勢來看，台海一旦發生大陸「武統」或圍困台灣「以武逼統」，日本必然武力介入，這不是日本的決定，而是美國的決定。如果美國不作出「台灣有事就是日本有事」、日本必須軍事干預介入的決定，那麼美國經營這麼多年的亞太布局、美日共同防禦條約，以及美國在日本駐軍最多、擁有最大軍事基地、部署最先進武器，就全都白幹，形同廢物。

台灣一旦被大陸拿下，實現祖國統一，日本對美國的戰略作用就所剩無幾，美國在亞太的利益坍塌一大半，因此「保住台灣」對美國極為重要。日本當然知道自己的關鍵性和重要性，不管願意不願意，日本沒有退路，只能做好隨時為了美國與中國玩兒命的準備。對此，美國是否相信和放心？

過去一百多年，美日博弈殘酷而精彩，美國吃過大虧，日本差點兒徹底亡國。現在日本被美國大致掌控，但日本有股力量一直認為，跟着美國打壓中國，對日本弊大於利；中國已經空前強大，和中國過不去，日本是在自尋死路。然而，日本現在又不能表現出為了日本的長遠利益，對美國「有二心」、「有疑慮」，那是立刻找死。為今之計，日本還是要緊跟美國，山姆大叔讓幹啥就幹啥。

日前，日本海上自衞隊驅逐艦70年來首次過航台灣海峽，澳洲及新西蘭軍艦與之隨行，既在炫耀又是壯膽，又是表明此舉乃受命美國之「印太戰略」。日本防衞省統合幕僚長說，此舉是中國在印太地區軍事活動增加引起日本及國際社會深切關注所致，日本將繼續監視及收集有關情報分析。日媒聲稱，此舉是為了「強調航行自由，牽制在日本周邊頻繁展開軍事活動的中國」。這些都是美國「印太戰略」的陳腔濫調，試圖降低在台灣問題上挑釁中國的敏感性。

中方則堅決有力地在關乎台灣主權和領土完整問題上，對日本提出嚴正交涉。今次是外交交涉，今後寇艦再來，說不準中國就會艦對艦硬撼一番也。