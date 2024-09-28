近年西方常有研究報告指出，中國正在迎頭趕上，在這個那個領域取得了全球第一的地位。早些日子，我跟很多中國問題專家一樣，對這類報告半信半疑，覺得可能是在「捧殺」中國。不過，時長日久，同類型的報告愈來愈多，例證也愈來愈豐富，這些研究機構不可能全是別有用心，故逐漸讓人相信，他們或許是在講真話。

以早前一份報告為例，澳洲戰略政策研究所（ASPI）長期追蹤世界科學研究，他們指出，在2019至2023年期間，全球64項關鍵技術，中國有57項是排名第一，美國只佔7項。ASPI追蹤研究的方式純屬量化統計，是計算各國科學家在頂級學術期刊的論文發表數目，衡量的方法多年來始終如一。十多年前，中國跟美國比較，成績是遠遠墮後，如今卻是遙遙領先，期間ASPI所用的是同一指標，不可能特別為「捧殺」中國，而做出甚麼小動作。

再看客觀現實，今年1月，美國時隔52年首次嘗試重返月球，但所派出的「遊隼號」登月艙，最後卻以失敗告終，如今華盛頓政府的登月計劃，須一而再地延期。相反，在今年6月，中國航天探測船嫦娥6號，卻開創出人類探索太空的先河，成功在月球背面登陸，並將接近2,000克的月壤帶回地球。日前，中國又向太平洋試射了一支洲際導彈，準確落在指定地點，但在過去一年，美國和俄羅斯分別試射過同類型的長程導彈，均告失敗，如今正在檢討原因。

以此觀之，今日中國的科學研究，雖然未必樣樣都遙遙領先，但是整體的技術水平，早已異乎疇昔。因此，近年不少西方評論者或研究機構吹捧中國，恐怕並非過甚其詞，而是如實反映現況。