台灣新聞在民進黨不論是非黑白、一切為黨服務的最高指導原則下，變得愈來愈令人匪夷所思，新聞媒體為了幫民進黨護航洗地，完全不顧自身的專業與尊嚴，罔顧事實瘋狂造假，簡直成了作假大賽。例如行政院不按照立法院決議編列預算，導致在野黨退回總預算要求重編，三立新聞竟下標題「總預算案遭退！千億補貼來不及到位 電價『恐漲13%』」。現在審的是明年的總預算，和今年電價要調漲有甚麼關係？但為了幫民進黨帶風向，三立硬把兩件事混在一起，鬼扯到了一個極致。

故意隱藏身份扭曲視聽，更是綠媒拿手好戲；藍委徐巧芯赴美國參訪講演，綠媒大肆報道有民眾當場質疑她為何疑美，不料徐巧芯失態大暴走，當場怒斥民進黨，導致美方友人辛苦憋笑云云。但事實是所謂「民眾」，根本就是民進黨駐美代表蕭舜文！可想而知這就是民進黨和媒體精心策劃的一場爛戲！

無獨有偶，綠媒報道有「美女插畫家」原本認為基隆謝國樑表現不佳，但還想給予機會，然而這大半年來看到「謝國樑幾乎敗掉基隆一半」，忍無可忍，認為不罷免謝國樑，基隆將會一蹶不振！但這位義憤填膺的「美女插畫家」猜猜是誰？就是民進黨基隆前市長林右昌的親妹妹！這種玩法不折不扣是把民眾當傻瓜在耍。

最誇張的是綠媒新頭殼，聳動地說白羅斯居然背叛普京投靠烏克蘭！結果一看新聞內容，說的是白羅斯總統盧卡申科見了頓涅茨克總統，說了「白羅斯願意與烏克蘭在民生、醫療、教育等領域展開合作」，就被綠媒超展開解釋。但頓涅茨克現在在俄國控制之下，盧卡申科的說法等同拒絕承認澤連斯基代表烏克蘭，國際新聞也能瞎掰，你說你能不寫個服字嗎？