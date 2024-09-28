日前在聯合國舉行的大會辯論、安理會會議和「未來峰會」，美西方傳媒一貫集中報道美國總統拜登、國務卿布林肯及烏克蘭總統澤連斯基等「自己友」的發言，或者最多附加兩句中國及俄羅斯代表的回應。對於上任才兩個月、首次現身國際舞台的伊朗總統佩澤希齊揚，則被有意無意地忽略。其實佩氏的發言非常值得國際關注，反映了伊朗新政府的外交立場和走向。

佩澤希齊揚被視為伊朗的開明派和改革派，但也稱不上為親美。如同過往的保守派伊朗領導人，他在發言中多次抨擊美國的中東政策和對伊朗的制裁，包括4年前於巴格達機場暗殺伊朗伊斯蘭革命衞隊指揮官，又狠批以色列在美國支持下，先後於加薩和黎巴嫩進行大屠殺。不過，佩氏同時表明伊朗願意與西方溝通接觸，包括重啟建基於2015年伊朗核協議的對話和談判。期間他更特別註明想向美國人放話，強調伊朗並不仇恨或針對美國人民，只是必須對美國政府的無理打壓作出回應。

對於以巴和以黎戰事，佩氏主動提到，早前以軍轟炸伊朗駐敍利亞大使館設施後，伊朗派出大批無人機攻擊以色列，目的只是展示伊方的防禦實力。他批評以方想將伊朗以至所有人拖入戰爭，但伊朗並不想打仗，因此他不會上當。佩氏又否認伊朗有向俄羅斯提供可用作攻擊烏克蘭的導彈武器，強調伊方從未公開支持俄軍的入侵。

卡塔爾半島電視台用「非常溫和」來形容佩澤希齊揚的發言，相信對國內的保守派更可說是「屈辱」。但由於不論是美、英、德、法、日以至加拿大的領袖，都正被這樣那樣的國內問題和選舉纏擾，對伊朗新政府釋出的善意至今未有任何回應，和平、和解的機會可能就此溜走。