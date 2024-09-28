俄烏戰事自2022年2月開始，至今已超過兩年半，烏克蘭總統澤連斯基得到美國及西方國家源源不絕嘅軍援，單是拜登政府，至今已向烏國提供約1,750億美元嘅經濟及軍事援助。然而，戲子總統澤連斯基依然厚顏，一味伸手要求更多軍援，而且不是口出狂言，就是抱怨導彈、F16戰機怎麼來得這麼晚，完全不知自我反省。

呢，澤連斯基周三在紐約聯合國大會上指出，俄羅斯有意攻擊烏方核電廠，警告勿讓此事發生，並指摘中國推動有缺陷的和平計劃，只會令普京得以延續戰爭。戲子總統明明冇料，卻鍾意吹水唔抹嘴！中國與巴西一早推動「六點共識」作為爭取俄烏和談的替代方案，有關方案紮實可取。要言之，中國與巴西呼籲戰爭相關各方遵守三原則，即「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」，使局勢降溫，而對話談判是解決危機的唯一出路，以直接對話創造緩和局勢以至全面停火的條件。

中國和巴西出於善意，可是澤連斯基「好人當賊辦」，指中國「推動有缺陷的和平計劃」。佢大噴口水花，質疑兩國用意，稱一些人或想透過成功爭取休戰獲得諾貝爾獎，而非以真正和平為目標。真係狗嘴裏長不出象牙！

另一邊廂，中國外長王毅在紐約與烏克蘭外長瑟比加會晤，指中國在俄烏問題上主張和平解決爭端，主張所有熱點問題都應通過對話尋求政治解決，並提到中烏克服烏克蘭危機影響，逐步恢復務實合作，上半年貿易額按年增長17%。

事實上，中國誠心希望俄烏止戰，可惜戲子總統無德無才無能，一味盲目好戰，佢今趟赴紐約聯合國大會，又大言炎炎話帶去能擊敗俄羅斯嘅所謂「勝利計劃」，演活了何謂「無知即無敵」！