若問中國人最恨鐵不成鋼的是甚麼？中國足球恐會上榜甚至名列前茅。本月21日，中超聯賽一場不起眼的賽事鬧出球迷衝突險變騷亂事件，球賽還未開始，球迷已開打，這次事件被揶揄為比惡名昭彰的英國球迷還無腦，丟臉死了！中國崛起，但中國足球卻遲遲未成氣候，有人說國足的表現與球迷玻璃心或足球泛政治化有關，看來國人「球德」與「球品」提升之時，或是國足崛起之時。

中超聯賽21日在河南鄭州市舉行球賽，由河南隊對陣成都蓉城隊，惟賽事還未開始，球迷已開始衝突，現場拍攝的片段可見，約有數百人參與衝突，據說主要屬河南及四川球迷，有球迷在酒店及體育場外聯群結黨叫囂、破壞公物，各人視違法無紀行為如球迷嘉年華，防暴警察在場戒備，事件中球會擔任甚麼角色、賽事主辦團體做了甚麼，甚至球迷召集人做了甚麼，都值得深究。

有人說，這次中超球迷鬧事比外國球迷的騷亂小規模得多，也和平得多。這明顯是只看他人之短、為己身殘缺塗脂抹粉的行徑。事實是，這場比賽的混亂來得如此無腦、沒質素，對以後的大型賽事都是一個警惕！而中國球迷過去因為國足表現鬧出的種種失禮行為，也到了必須反省的時刻。

批評國足表現不匹配中國崛起的人，是否應該問一問中國球迷的表現，又配得上國家崛起應有的泱泱大度嗎？足球本是一項吸引萬千眼球的體育運動，但在中國，體育活動及賽事每每成了政治動員的工具，足球賽事動輒被政治化，球迷泛玻璃心，球場內外體育精神薄弱，種種都是中國足球的硬傷。當中國球迷及媒體動不動便把賽事勝負拉上國家榮譽、地區榮譽甚至國仇家恨時，已經扭曲了體育運動，被政治化的賽事如何讓運動員可以淋漓盡致的發揮？

同樣的，球迷泛玻璃心，一場勝負便尋死覓活、無限拉升影響，14億人口的中國，擁有的球迷人數隨時超過一個歐洲國家，若足球圈的文化、行業操守及球迷教育等都走不出幼稚風格，國足又如何成長？到最後便是中國足球的無限低級循環。

本月5日，國足在世界盃外圍賽以0比7負於日本，內地球迷大受打擊，內媒憤怒之下為國足做了不少統計，例如這次0比7慘敗是國足世盃外圍賽單一場次最多失球的紀錄，是國足對日本隊最大失分的一次……一長串數據以及輿論和網上大量偏執批評，令人懷疑國足球員能否在跌倒的地方爬起來？

俗語有謂「球是圓的」，失敗從來不是無法逆轉的。中國人期望自己的足球隊有好表演，至少應該從心去支持吧！而中超各球隊的球迷，對球隊的喜愛雖是蘿蔔青菜各有所愛，也有球隊所屬省市居民的歸屬感投射，但同為球迷觀看賽事，難道不應該對友隊的精彩表演予以激賞嗎？勝負平常是一種胸襟，玻璃心請遠離體育。