世界視線：德經濟掙扎下滑　求存發展靠中國

德國經濟每況愈下，官方數字證實，德國今年第一季國內生產總值（GDP）按年收縮0.2%，經濟分析機構估計，今年全年會零增長甚至輕微負增長。倘若真的是負增長，這將會是多年來從未出現過的連續兩年負增長。

當然，德國聯邦政府要承擔責任，總理紹爾茨最新民意支持度下跌至28%的新低，67%受訪者對「交通燈」執政聯盟表示不滿，52%受訪者認為德國正在走向衰落，他們指最主要原因是德國工業逐漸失去國際競爭力。德國是2023年經濟表現最差的主要發達經濟體，國際貨幣基金組織估計今年這情況還會延續。對比上世紀50年代德國經濟10年間增長1.5倍，如今德國雖然是全球第三大經濟體，GDP約4.4萬億美元，但竟然經濟開始滑坡，使不少德國經濟學家質疑，為何國家會搞到如此田地？

2023年全球五分之一汽車產自德國，汽車製造業營收超過5,640億歐元，還有西門子、BASF、拜耳藥廠（Bayer）等世界知名品牌，彰顯德國在機器及化工的重要地位。但其實德國經濟很重要的環節，來自年產值5,000萬歐元以下、僱員不多於500人的中小企，它們僱用了德國三分之二的工作人口，產品也往往國際馳名。它們共同造就德國成為世界第三大出口國，2022年達到1.65萬億美元，過去10年每年帶來約2,000億至3,000億美元順差。

然而，自俄烏戰爭之後，德國失去了俄羅斯平價天然氣入口，結果令發電成本飆升，電價亦大漲，導致通脹在2022年高達7.9%，2023年是5.9%，而政府於2023年每天大約花15億歐元補貼能源開支，全年花了約3,000億歐元。

德國企業要支付全歐最高的企業稅、僱員各類保險費、能源價格和網絡通訊費用，結果若無法增加生產效率，就只能把企業外撤並裁員以減少負擔，其中受益最大的是中國，去年德國在中國增加投資4.3%，達127億美元。此外，德國在全球的貿易幾乎都是順差，唯獨對中國是逆差，2023年德國對中國的貿易逆差達到近600億歐元。不過，假如想脫離這供應鏈以解決對華貿易逆差，德國企業將無法順利生產，這就是對中國的依賴。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻