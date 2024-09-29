以色列空襲俄羅斯在敍利亞的海軍基地，以及炸彈落在中國於黎巴嫩的聯合國維和部隊營地附近，這應有一定重大的政治意義。

仗着武力，更主要是美國的支持，以色列是壓着伊朗和周邊國家，來進行它對黎巴嫩真主黨的清掃行動。當前是以色列主動出擊，真主黨等的地方武裝反擊還是有限，伊朗仍不敢動武。形勢發展是即使地面攻擊未開始，以色列似乎認為勝券在握。阿拉伯國家，無論是沙特阿拉伯、埃及等大國，應無力也缺勇氣支援。以色列要防的是中國與俄羅斯兩個大國，土耳其至多是趁機攻擊庫爾德人佔領區，不會與以色列、美國抗爭。

以色列炸俄羅斯在敍利亞的海軍基地，明顯是挑釁，威嚇俄國不要支援伊朗系，也阻止敍利亞介入。沒有俄羅斯的支持，敍利亞是沒法與以軍對抗，少了敍利亞和其背後的俄羅斯，伊朗會孤掌難鳴。

中國在中東戰亂中表現中立，以色列和美國不會相信中國敢出手助伊朗。炸彈落在中國維和部隊門前，也是威嚇中國不要妄動，否則會重演2006年以軍殺中國維和部隊人員，甚且可能重演1999年中國駐南斯拉夫大使館被炸。

按現時形勢，俄羅斯急切在烏東打敗北約以及收復庫爾斯克州，還要準備一旦美國採取澤連斯基的勝利計劃，開始對俄遠程攻擊的新戰鬥，它是無力兼顧中東，至多是加強守衞以保海軍基地與敍利亞政權。至於中國，單靠外交雖可爭取國際輿論，但無力阻止以色列在加薩和西岸佔領區的種族清洗，無力阻止以軍攻黎巴嫩。即使試射洲際導彈，只表示中國正在加強武力，或許準備未來中美之戰。可在目前，在以色列侵略攻擊黎巴嫩及其他周邊地區，中國是一籌莫展，無能為力，也無可奈何。實際是在以色列的狂橫、美國的霸權面前，近於明哲保身，缺乏南非用國際刑事法院審判以色列的勇氣和正義感。

於是，伊朗與地方武裝、巴勒斯坦只能依靠自己的奮鬥，武力當然比不上以色列加美國，但只要有政治意志，堅持抗戰，一如真主黨在2006年所為，犧牲之餘也可把以色列、美國的戰鬥力和戰鬥意志消耗掉。特別是美國大選即將舉行，在新政府上台前，只有幾個月拜登式戰爭行動的時間，堅持下去，或可等待美國政策轉變。但更可靠的是，時日曷喪，予及汝皆亡，敢於犧牲才有戰勝的機會。