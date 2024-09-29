世界憑實力說話，拳頭才是硬道理。每當北韓試射導彈的時候，美國、日本和南韓都必定出來抗議和譴責；而這次中國發射威力強大得多的東風洲際彈道導彈，美國不但沒有說三道四，反而稱讚中方提前通知是「好事」。這就是實力的差別，是拳頭夠不夠硬的問題。北韓這個國家無疑很有骨氣，敢於對抗美國霸權，但畢竟是小國，綜合實力有限，在國際舞台上的分量，自然無法和中國相提並論。美西方一直奉行叢林法則，本質就是欺軟怕硬、弱肉強食。

這也正是中國必須強軍經武的道理。過去中國貧窮積弱，任人欺負，如今隨着實力日益強大，軍備突飛猛進，還有誰敢輕視？「真理在大炮射程之內」，這句話永遠不會過時。別看老美整天耀武揚威，擺出不惜一戰的姿態，其實他們比誰都清楚，在解放軍面前，美軍已沒有多少優勢可言。「東風快遞」20分鐘就可以送達美國本土，而且不能拒收，老美能不心驚？

老虎不發威，只會被當成病貓。中國人向來提倡和平共處，以禮待人，結果換來的是別人蔑視，一再受辱。現在終於明白，跟強盜講道理是沒有用的，對美霸逆來順受，只會愈來愈被動，只有亮出拳頭才能令對方知難而退。有人將當今中國外交形容為「戰狼外交」，那又如何？做戰狼總好過做綿羊，戰狼不會被欺負，綿羊只能任人宰割。

最好笑的是，這次中國發射洲際導彈後，日本一方面埋怨事前沒有獲得通知，一方面乘機渲染「中國威脅論」，明顯帶有幾分醋意，也有幾分惶恐。實際上，在中國眼中，日本只是美國的走狗，根本沒有必要通知它。小日本一直敵視中國，近年更形容為「有史以來最大的戰略挑戰」，不過是自抬身價，今天的日本已沒有能力挑戰中國，充其量只能充當美國的棋子。最近日本一艘軍艦奉美國主子之命穿越台灣海峽，還要拉上澳洲和新西蘭兩艘艦艇壯膽，其心虛可想而知。

有人說得對，雖然美國是世界上最好戰的國家，但近幾十年來只能欺負弱小國家，已徹底失去與大國交手的能力，因此一旦有事，只能糾集附庸國，把別人推出去擋箭。日本就是專門替美國擋箭的角色，但恐怕也擋不了多少。日本國力日益衰落，中國又正迅猛發展，雙方實力差距愈來愈懸殊，小日本還能猖狂到幾時？