近日，香港股市的表現成為全城焦點，矚目之處還不在於股價升幅，事關恒生指數距離歷史高位尚遠，即使急升，猶是「家鄉」路遙。真正讓市場詫異者，是港股的成交金額。9月27日，恒指收市報20,632點，全日成交額4,457億元，比2021年所創的舊紀錄，足足高出800多億元。恒指自從1969年推出至今，經歷過一個又一個「大時代」，很多股民嘗過不知多少個「魚翅撈飯」的日子，但過去數十年來，從未有一天像剛過去的9月27日，有這麼多資金蜂擁入市，部分金融大戶更是不問價「追貨」。

9月27日上演的一幕「大時代」，事前是有迹可尋，當天開市前一小時，筆者的手機突然彈出消息，說著名對沖基金經理泰珀（David Tepper）接受訪問，他指中資公司十分吸引，市盈率低、增長前景不俗，目前是難得的掃貨機會，此君更揚言要「買入一切」。他的意思是說，不但正股要買，就連期貨和ETF也要全面掃入。

泰珀的意見大抵不只是代表他本人，也反映出很多金融大戶的心態，故「買入一切」的豪言一出，9月27日開市之後，港股旋即進入狂飆狀態。最苦的是那些持有熊證或期指淡倉的投資者，都被挾得呱呱叫！

今輪港股急升，市場表現亢奮，但尚未瘋狂，這一場不是虛火，即使短期內有調整，向上的勢頭大抵未變。只要細心觀察，就會發覺雖然前日恒指大升，但市場並非盲搶。相反，當日多隻中資銀行股的價格報跌，且跌幅明顯，與熾烈市況形成鮮明對比。你知道金融大戶此舉是何用意嗎？答案有兩個：一、他們在壓價收集中資銀行股；二、他們要限制當日恒指的升幅，就算要製造升市也須有序而行。