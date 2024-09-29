美國日前宣布向烏克蘭加碼近80億美元軍事援助，協助烏克蘭戰勝俄羅斯。這只是美國的主觀願望，過去兩年多，單是拜登政府已向烏克蘭提供近1,750億美元嘅經濟及軍事援助。講真，如果單憑加碼近80億美元軍事援助，就可以協助烏克蘭戰勝俄羅斯，恐怕拜登自己都未必會信。反而特朗普指烏總統澤連斯基每次訪美都能獲得巨額資助，批評對方係「地球上最偉大推銷員」！特朗普雖然係出名的「大嘴巴」，但有時講嘢又幾抵死到位。當被問及烏克蘭應否向俄羅斯割地求和，特朗普就僅指拭目以待後續發展，現在需要實現和平，防止更多死亡和破壞。

特朗普在俄烏問題上，顯然比拜登看得更透徹清晰。拜登只是盲撐烏克蘭，明明澤連斯基庸碌無能，拜登一味寄望佢「有所作為」。拜登喺白宮會見澤連斯基時，承諾喺佢明年1月卸任前，美國會把所有已批出嘅軍援送到烏克蘭，又宣布將向烏國提供遠距遙攻精準彈藥，增加烏國嘅遠程打擊能力；這恍如給澤連斯基打了雞血，佢向拜登交代其「勝利計劃」，但有關內容目前並未公開。

事實上，美國傳媒曾引述歐美官員透露，有關框架沒有清晰路線，一名高級官員直言該計劃並無太多新意。美方官員坦言，政府對澤連斯基的方案感到擔憂，因為內容缺乏全面戰略，只是把解除遠程導彈的使用限制和要求更多武器等訴求重新包裝。

所謂「勝利計劃」，說白了就係繼續厚顏伸手要錢，「成日要錢多，仲要更多武器」，講完！還是特朗普清醒，知道澤連斯基是甚麼料子，哈哈，不就是個「地球上最偉大推銷員」嗎？以其才智，做直銷肯定撈到盆滿缽滿；講打仗，一定輸到一仆一碌！