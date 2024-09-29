投資股票的人，最怕一個「熊」字，但黑白雙色的熊就是不一樣，熊貓來港好腳頭，港股有望扭轉長達4年的弱勢，熊市變牛市，恒指升破兩萬點重要支持位，成交更創下歷史新高4,457億元。

過去一個多星期，發生一系列象徵轉變的事件。美國聯儲局9月18日宣布減息半厘，是4年多以來首次，表面上是出於美國通脹和經濟放緩的考慮。自美國2022年3月加息以來，加上俄烏戰爭，國際資本大量流入美國，美元對其他貨幣的息差，造成全球其他市場資金被抽走，要麼如內地和香港股市疲弱，要麼像歐盟、日本、英國貨幣貶值，全球被美國的金融戰收割了一波。但高息策略的金融戰對美國來說，也帶來難以承受的成本，美國國債總額已突破35萬億美元，一年近9,000億美元利息支出，甚至高過國防支出。

筆者不會太樂觀地說，我們已打贏了金融戰，但至少守住了市場的基本穩定，是時候部署戰略反攻了。美國減息後，人民幣匯率回升至一美元兌人民幣不足7元的水平，而在9月24日中央終於出大招了，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合公布了多項金融支持經濟高品質發展的重磅政策，除了降準、降息，內容集中於向市場釋放更多流動資金，透過首次創新結構性貨幣政策工具，鼓勵資金投放在金融市場，優化市場管理，支持對中小企借貸。有分析指這些政策能為市場注入萬億元以上的資金，也能釋放居民的消費力，一時間大量中外資金湧入股票市場。

金融市場除了受貨幣政策影響，更應該反映實體經濟的表現，過去幾年內地以高質量發展為引領，雖然經歷房地產調整的陣痛，但新能源、半導體、光刻機和人工智能應用都取得突破，為下一波經濟起飛打下堅實基礎。要促進宏觀經濟，先要人民口袋有錢，以消費促內需。中央9月25日公布關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見，當中強調提高勞動報酬在初次分配中的比重，加強對企業工資收入分配的宏觀指導，簡單來說就是有系統地以高質量的就業，增加勞動者的工資，以提升勞動者的獲得感，以推動經濟社會發展與就業促進協調聯動。在連日政策宣示下，市場對政策反應非常正面。

經濟轉勢的東風得來不易，但總有些國家不想中國發展得好，不過中國有另一種「東風」作為堅強後盾，就是東風系列洲際彈道導彈。9月25日國防部公布，「火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射一發洲際彈道導彈，準確落入預定海域」。這是解放軍時隔44年再次進行洲際彈道導彈全射程測試，目標距離1.2萬公里，在試射前已向相關國家通報，而試射完畢後也第一時間主動公布。相對過去一年美、俄先後試射導彈皆失敗，今次東風試射成功，東風壓倒西風的意味不言而喻。