世界視線：法德民粹右派　挑戰精英政治

法國國民聯盟與德國另類選擇黨是當今歐洲政治的民粹主義新勢力，它們在歐洲近年快速突破以前邊緣政治的位置。國民聯盟的領袖瑪琳勒龐連續兩屆在總統大選可挑戰馬克龍，即使在今年議會選舉輸給新人民陣線，但仍然站穩第二大黨的位置。同樣，德國另類選擇黨雖然較後起，但它在最近的民意調查中平均得20%支持度，在基民盟及基社盟的32%領先下，升至第二大黨的位置。

兩黨雖然發展至如今聲勢浩大，但卻受其他黨派排擠孤立，不予合作，甚至不予對話，不單止在議會被各方攻擊，甚至在街頭示威展示政治訴求也遭遇反示威。

更諷刺的是，兩黨均被綑綁着沉重的歷史包袱，另類選擇黨被指是德國納粹的延續，國民聯盟還被標籤為二次大戰與德國納粹妥協合作的賣國賊，只是它們和其他主流黨派角色調換了，過去它們好戰、親英美，更視蘇共是死敵，如今它們反而是反戰、反美和反北約，要求停止俄烏及巴以戰爭，尋求國家及國際和平。德國、法國及西方主流黨派還給了兩黨另一個罪名，就是它們親中，特別是兩黨均支持中國及《聯合國憲章》的立場──不應干涉他國內政。它們同時傾向和中國經濟合作，不應跟隨美國政府以制裁方式破壞國際自由貿易及經濟合作，只有這樣才更符合國家發展的利益。

這兩黨的興起其實有深遠的政治及社會失衡原因，德國、法國及西方主流黨派不應賊喊捉賊，反而要深切反省，因正是西方主流黨派長期追隨美國霸權主義，導致全球小國處處出現反人道主義的政治顛覆及戰亂，弄得生靈塗炭。更可怕的是，如今它們拱火俄烏戰事及巴以戰爭，把全人類推向核戰覆滅的邊緣；同時，歐美國家自身就出現經濟倒退、失業嚴重（特別是青少年）、通脹高企、出現大量赤貧人口令社會更貧富懸殊。這些正正是現在西方執政的政府精英化無視群眾切身利益，加上極端無能，不單止解決不了問題，還使這些政治社會問題不斷惡化，才因此出現這兩黨的政治改革及另類政治選擇。

這兩黨目前被孤立和圍堵，無法走向掌政。然而，令德國、法國親美主流黨派擔心的是，兩黨均得到更多年輕人的支持，如果主流黨派不能為國家帶來和平及經濟繁榮，它們只會被取替，政治撕裂及不穩定還會維持。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻