正論：爆水管如此大鑊　的哥乘客險淹滅

怪象年年有，今年特別多。維港上周六首現水龍捲，大批市民親睹異象，嘖嘖稱奇。氣象專家形容今次現象十分罕見，可謂「聞所未聞」，而有玄學家指水龍捲在香港風水聚寶盆位置出現，經濟會有衝擊，比較反覆；亦有指未來有險，有離散之象，料香港未來或遭險情，很多人仍會移民他去。呢，話口未完，上有水龍捲，地下爆水管，竟出現路陷大深坑，有的士跌落大窟窿險被「漩渦」捲入沒頂！

各位，如此驚險情節，並非拍災難片，而真係發生在長沙灣的爆水管事件。昨日凌晨零時32分，荔枝角道880號對開往旺角方向行車線，中慢線地底有水管爆裂，導致路面崩塌下陷，大量黃泥水夾雜沙泥湧出路面，淹浸一段路面。期間一輛載客的士沿線駛至意外墮入深坑，不料地底水滔滔不絕湧出來，且形成漩渦，初時的士左邊車身傾側呈45度，眼見就要被噴薄而出的「洪水」淹滅，說時遲，那時快，幸好的哥及男乘客慌忙由右邊車門離開，由途經駕駛者代為報案。

事件中，59歲姓蕭的哥報稱頭暈及四肢麻痹，需送院救治；而47歲男乘客並無受傷，轉乘另一輛的士離開現場。水務署人員接報到場關上附近水掣，惟地底泥水仍未停止湧出，遂通知渠務署人員到場檢查污水渠，期間路面積水深達半米，約30米乘10米範圍儼然成為水塘！涉事的士整架漸漸被淹沒，至凌晨1時50分被積水沒頂消失。由水管爆裂到湧噴積水成水塘不過10分鐘左右時間。今趟沒有造成殺人事件，可以說是不幸中之大幸，不是嗎？要不是的士司機和男乘客仍不算年紀太大，試想要是的士司機年過70或80歲，而乘客又是老人家，甚至是婦孺，想要及時從另一邊下車逃生，恐怕沒那麼容易，湧出之水又如怒江漩渦，出到車門都未必站得穩，咁就分分鐘出事啦！

直至清晨5點，水務署人員終關上水掣，水退後見路面滿布沙石，的士翻側在面積約4米乘4米、約兩米深的坑洞內。本報記者昨日繼續在場觀察，但見有維修工人臨時封閉現場的行人天橋，以便稍後有挖泥機到場清理坑洞內沙泥，其後吊臂車將的士吊回地面。

其實，爆水管已非甚麼新聞。自90年代開始，本港水管已達使用年限；在2000年，全年有2,500宗爆水管個案，水管滲漏率更超過25%。翻查資料，不難見到多區爆水管的新聞，如中西區、觀塘區、葵青、荃灣、東區等，本報2015年便報道觀塘商貿區一年爆鹹水管7次！除了重建令其變「重災區」，亦由於水務署更換水管「龜速」。我城爆水管從不間斷，如於日間繁忙時間的要道樞紐爆水管，自然會影響交通，如地陷封路令交通癱瘓，當然，更會令區內居民停水，影響民生必矣。

水務署雖然曾推行大規模水管更換及修復計劃，惟根據水務署數字，現時仍有約40%水管鋪設了逾20年。香港修路工程頻繁，經常掘路亦必影響水管壽命。事實上，水管老化失修如埋下計時炸彈，今趟長沙灣路陷湧出漩渦如洪水可以說是一個警號！水務署對於老化水管若不及時更新，恐怕並非只對公眾構成不便，而是分分鐘會搞出人命！