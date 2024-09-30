繼眾多高層被殺，真主黨領袖納斯魯拉在以色列空襲下身亡，似乎以色列勝利了。以色列軍方據此宣布任何人傷害以色列的都會被捉，會被以色列用各種手法殺害。因此，據報伊朗最高精神領袖亦急忙搬到更安全的住所。以色列的斬首行動、暗殺能力似乎產生巨大震懾作用。

以色列軍方說，他們的能力並沒有限制，也意即傳呼機攻擊以至空中轟炸、暗殺等只是已公開的手段，還有其他更厲害的。以色列借炸死真主黨領袖一例威嚇全世界，這已不是國家行為，而是國家級恐怖主義。暗殺的範圍遍及對手各個層次，此前是科學家、學者、企業家、傳媒工作者的全家精準暗殺。現在是從加薩開始，為殺敵首，不惜以千百平民殉葬，回復到中世紀的野蠻作風。

以軍斬首和大規模狂炸濫殺，對真主黨打擊頗大。但是，這樣做能瓦解真主黨嗎？真主黨的組織是依靠宗教信仰與政治意念，但更重要的是因以色列的侵略暴行而產生出來，有着強大的群眾基礎。斬首行動可消滅部分領袖和戰士，但可更敵愾同仇，增強士氣。由於群眾基礎深厚，各方人才參與，也如軍事組織，幹部接替不難。特別是真主黨自2006年打敗以軍入侵後經歷組織的急速壯大，人才應不少。只要組織還在，當可即時補充領導層，也只要以軍的轟炸並沒消滅真主黨大部分積存的武器，新任的指揮官當可用餘下的武器進攻。

更關鍵的是，真主黨與伊朗革命衞隊關係密切，後者當會大力支援維持真主黨的組織與軍力、火力。它應仍然有能力進行防衞，以軍的地面攻擊仍會面對強大的阻力。以色列這幾天贏了戰役，但戰爭的勝敗仍然未決，端視其能否在地面進攻下佔領黎巴嫩。以色列的戰略還是加薩模式，黎巴嫩國土廣大，加薩式的摧毀未必容易執行，也需時。以色列的根本弱點是不能久戰，只能速戰速決。軍力也不足，不能承受地面進攻更大的軍兵傷亡。

伊朗不願大戰，但若真主黨潰散，黎巴嫩失守，以色列便會進而攻擊伊朗，伊朗寧可先發制人，把以軍困於黎巴嫩，這才是伊朗自救之策。單只忍讓，伊朗會更孤立，美國也可借機提前推翻伊朗政權，把中東抗美抗以的根本勢力消滅。

真主黨能否重振，勝利抗戰，伊朗會否參戰，將決定中東與世局的未來變化。