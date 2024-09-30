這些年，中國為了捍衞國家主權、領土完整、安全和發展利益，為了有效震懾外部勢力的干預、打壓，中國會在各個領域有針對性的時時亮劍，警告敵對勢力不得輕舉妄動。中國屢屢亮劍的效果很管用，一向狂妄自大、橫行霸道、視中國為最大對手的美國，也已有所收斂，不得不用所謂「管控風險」悠着點，玩平衡。不過，美國的傲慢自大是骨子裏的，其綜合國力包括科技和軍力它還想「稱老大」，且要以所謂「實力地位」恐嚇中國，尤其美國是最大的核武器強國，其軍事霸權有一大半建築在核武器基礎上。

而中國要反制美國的核霸權、核訛詐，一般亮劍是不夠的，要亮出「關二哥」的青龍偃月刀才行——這就是東風系列可攜帶十幾個核彈頭的洲際導彈！其射程1.5萬公里，飛行速度25馬赫，可用輪式車輛發射，全世界並無防導系統可以有效攔截，這等於有了大關刀加赤兔馬；解放軍再演一場溫酒斬華雄，百萬軍中取上將首級不在話下也。

日前解放軍向太平洋發射了一枚這樣的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。去年美國「民兵3洲際導彈」發射失敗，最近俄羅斯發射洲際導彈也失敗，中國事隔44年再次發射洲際導彈一舉成功，無怪乎美國很驚，但還要故作鎮定。美國國防部稱，美國一直關注中國發射洲際導彈，今次中方提前通知美方，是「朝着正確方向邁出一步，可減少誤解和軍事誤判的風險」。

山姆大叔這番話表明，美國很緊張中國的核武發展，知道中國的核武發展非同小可，故「一直關注」。其次，中國提前通知美方，令美方心稍安，否則會被嚇得不輕，用山姆大叔的話說，會增加「誤解」和「軍事誤判的風險」。

最不自量力和可笑的是日本。日本內閣官房長官說，中國未提前向日方通報，未確認導彈經過日本上空，未接到有關損害的報告，聲稱日方要全力展開警戒監視云云。哈哈！日本總是要把自己當根葱也。