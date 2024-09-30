四歲女童因為跌傷頭部，今年5月往仁濟醫院求醫，醫護人員為女童縫針期間，女童心臟驟停，現時仍在深切治療部留醫，情況危殆，要依靠鼻胃管餵食及呼吸機治療，猶如植物人。親送女兒入院的父親，目睹醫護人員將其女兒的臉朝下按在枕頭縫針，質疑是醫療事故，導致女兒窒息，並就事件報警。警方日前以虐兒罪拘控涉案護士及病人服務助理。悲痛的父親表示歡迎有新進展，並希望事件早日水落石出，為女兒尋回公道。

事件是否人禍自有公論，最令人氣憤的是仁濟醫院一直以來的態度，完全不知自省，一味強調醫護人員已跟足程序處理，至今不肯承認涉及人為失誤。要知道，人是生的，程序是死的，跟足程序做不等於沒有做錯，跟足程序並非擋箭牌，一個幾歲的小朋友當然不夠兩個成年人那麼大力，被活活「壓死」、「焗死」絕對不足為奇。院方事後還要搵藉口卸責，堅持要找出女童有隱性疾病，結果瑪嘉烈醫院證實女童一家都沒有基因問題。原本活潑健康的女兒就此長臥病榻，雖生猶死，一個快樂家庭從此破碎，仁濟醫院卻連認錯和負責也不肯，叫天下父母心寒。

在香港，至高無上的除了頭戴假髮的法官大人，就要數到各大醫護人員，即使發生多麼匪夷所思的醫療事故，出現多麼不可接受的人為疏忽，他們一樣無事。君不見，女病人鄧桂思因醫生開漏藥導致肝衰竭，兩度換肝後去世，涉案兩名醫生原被起訴誤殺，但因為醫界反彈力度巨大，最後律政司跪低撤控，他們繼續「好醫生」我自為之。即使召開死因庭，幾乎百分百的個案都裁定死於意外或不幸，鮮有醫護人員被問責。今次法庭能為女童討回公道嗎？只能拭目以待。