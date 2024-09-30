近年的香港確曾遭遇不少坑坑坎坎，眼見此地股市跌、樓市跌，金融市場的集資能力減弱，很多熱衷於唱衰中國以至唱衰香港的人，便自以為得其所哉。他們老是叨念着，說香港的繁榮已經成為歷史，昔日紐約、倫敦、香港三大金融中心並立，號稱「紐倫港」的日子已不復存在。

正當反中亂港者大談「香港已死」之際，卻傳出一個又一個的消息，向這幫人打臉。英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院定期會發表報告，評核出《全球金融中心指數》，香港的排名一度落後於新加坡，在世界各大城市之中，只能位居第四。不過，該研究院發表最新一期報告顯示，香港的排名已反超前新加坡，得分749，僅以一分之差，落後於排名第二的倫敦。近年英國經濟低迷，如果說香港的經營環境差，說不定倫敦比咱們更差。大不列顛國再不長進，或許下一次金融中心排名，倫敦的位置會被香港取而代之。

紐約則理所當然，依舊是世界第一大金融中心，這座城市的地位，暫時還不是任何地方所能取代的，但紐約、倫敦、香港三地，在金融市場各司其職、各顯威風的日子，或許已經重臨。

內地大型電器商美的集團剛剛在香港聯合交易所上市，集資額超過300億元，還獲得數倍的超額認購。該集團甫一上市，便趕上另一個「大時代」，9月27日，港股全日成交金額竟然超過4,400億元，破盡數十年來的歷史紀錄，更有外資基金經理公開表示，寧可拋棄在美國上市的股王英偉達，也要在中港兩地市場「買入一切」。他的意思是指，要全面掃入中資股。以此觀之，那些終日盼望香港早死，以至認為香港已死的人，盡皆可以休矣！