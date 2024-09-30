很多年前美國有一本暢銷書籍，叫作《沒有中國製造的一年》，提及從牙膏、毛巾、玩具到家具，一系列中國製造的產品正以超低價搶攻各國市場。書中作者嘗試抵制，過了一年沒有中國製造的生活，期間處處碰壁，結論是美國人無法擺脫中國製造，因為代價太大了。

時隔10多年，中國不但提供價廉物美的貨品，產品更出現質的突破。挪威首相斯特勒早前訪華期間首次乘坐中國高鐵，就公開大讚高鐵速度之快讓他印象深刻。中國在多個行業的產品遙遙領先西方國家，近年多國企圖阻止中國產品大量湧入，已經力有不逮。

相比歐美，台灣更離不開大陸製產品。理由很簡單，大陸是最接近台灣的龐大經濟體，台灣和大陸經濟互動的成本最低，尤其大陸產品性價比高，自然受台灣民眾青睞。此外，大陸是全球最大的製造業「工廠」，台灣沒有的或者迫切需要的零件，往往只能在大陸找到，台灣難以找到其他地區替代。

在中美博弈白熱化推動下，近些年部分西方國家致力和中國經濟脫鈎。一向跟隨美國的民進黨政府亦加大力度禁止進口大陸產品，從農產品、工業品到高新科技產品，林林總總。然而，繼早前台軍被揭發不少設備是由大陸製造後，網絡近日再傳出台灣跨國科技公司宏碁旗下的相關軍品項目也大量使用大陸製產品，並且進入國防部中科院的採購名單，再次反映台灣的發展根本無法脫離大陸。

不管台灣政府喜歡與否，都必須面對一個事實：大陸是台灣經濟成長的必要條件。民進黨當局狂言台灣製造很厲害，甚至企圖軍事抗衡大陸，其實有如蔡英文的「用愛發電論」，皆是以一黨之意識形態在忽悠島內民眾，最終只會害了台灣。