昨日提到，美國共和黨總統候選人特朗普提出的「新美國工業主義」，實為缺乏新意的貿易保護主義，長遠會損害美國消費者利益和企業競爭力，但短期或有助他爭取部分工人與商家的選票。民主黨賀錦麗翌日便作出反擊，進一步闡述其早前發表的「機會經濟」方案和反駁特氏的主張。

律師出身的賀錦麗一直被指不懂經濟，但她起碼懂得保護主義的禍害，指出向外國進口商品加徵關稅，等同開徵針對本地消費者的銷售稅，加重美國中低收入家庭的經濟負擔。對特氏提議下調公司利得稅，賀氏反建議將大企業的稅率還原至奧巴馬年代的28%，但會向中產階層及中小企減稅。

對於美國工人覺得因外國競爭而導致本地職位流失及工資無法上升，賀錦麗提出向本土製造業和可提供「優質工會工作」的企業提供稅務優惠，以及取消部分政府職位的大學學位要求，以爭取工會成員及基層勞工支持。有關建議雖然未去到特朗普形容的「共產主義」，但與歐陸式社會主義已非常接近。其中取消政府職位的學位要求，更令人想起中國文革時期的文盲當官鬧劇。

賀錦麗強調，其經濟路線與特朗普的主張不同，後者會令美國經濟倒退，歷史已證明是失敗的政策。她所講的都是事實，但歐陸式社會主義經過多年實踐也不見得成功，包括會「養懶人」及令政府債台高築，而美國政府債務早已屬天文數字。

無論是特氏的保護主義還是賀氏的社會主義，都跟美國過往賴以成功的資本主義和貿易自由主義愈走愈遠。中國領導人倡議的「中國式現代化」及「新質生產力」，最後是否成功現在無人知曉，但起碼是個新嘗試、新希望，而美國正步向的都是死胡同。