全球矚目的巴以之戰，打到現在已經沒啥看頭，可說大局已定。巴勒斯坦的哈馬斯武裝組織，從「地盤」到「戰鬥人員」皆已損失大半，基本上失去了戰鬥能力，只能躲在「地下」苟延殘喘，靠手中的百多名人質「保護」自己不至於很快被消滅，人質問題最後怎麼處理，都不會改變以色列要最終滅掉哈馬斯武裝。

在以色列今次抓住這個千載難逢的機會，在建立「大以色列國」大棋局上，滅掉哈馬斯武裝只是第一步，這一步就快走完，也為以色列的「宏圖大業」打好了基礎。

對以色列而言，現在要做的是乘勝追擊，向黎巴嫩、敍利亞、也門乃至他們的「總後台」伊朗發起攻擊，務求幹掉他們，如此方能建成「大以色列國」，這些攻擊經過精心策劃，暗殺斬首，狂轟濫炸，摧毀軍政目標，屠殺平民百姓，打垮政權組織，向以色列跪低投降……以色列要用這場最新的中東戰爭改寫歷史。

以色列最新的戰果，是日前再次發起「斬首行動」，轟炸黎巴嫩首都貝魯特南郊地底下的真主黨總部，炸死64歲的領袖納斯魯拉及多名真主黨軍事領導人，據稱真主黨「整個指揮鏈土崩瓦解」，不過，真主黨還在發表聲明會繼續戰鬥。哈馬斯組織表示，與真主黨、黎巴嫩抵抗組織絕對團結一致，站在一起，讓敵人付出代價。伊朗最高精神領袖哈梅內伊也表示，中東所有抵抗力量都會與真主黨並肩作戰，誓言要以色列為其斬首罪行感到後悔。

然而，對真主黨領袖及一眾領導層的被斬首殺害，世界輿情已經麻木，對哈馬斯組織和伊朗的「戰鬥之言」、「報復之言」覺得沒有多大作用，一是他們的報復力量實在有限，二是他們的戰鬥意志和勇氣實在大不如前，乃至色厲膽薄，尤其是伊朗總統在今次聯合國大會上發言，竟向所謂「大國」伸出合作的橄欖枝。伊朗近年受盡美以打壓羞辱，不敢還手，只得一把口，誰還當它一回事？