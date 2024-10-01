俄烏戰爭未了，以巴戰事又外溢至以黎之戰，目的是拖伊朗下水，以色列全面控制中東。所有亂局一齊來，美國總統拜登繼續煽風點火，除了繼續軍援烏克蘭，大讚以色列轟殺黎巴嫩真主黨是正義之戰，並再次向台灣提供軍事援助。白宮表示，拜登授權從國防部調撥最多5.67億美元，以及提供軍事教育及訓練予台灣，是史上最大一筆對台軍援金額。

難為國務卿布林肯日前跟中國外長王毅會面，又談到要在拜登落台前再舉行拜習會。相見爭如不見，中方多次重申美國應停止武裝台灣，公開反對台獨，惟美國根本不理。現在大手筆對台撥款，不是積極武裝台灣，不是為台獨背書是甚麼？

講一套、做一套向來是老美本色，對台灣問題固然如此，對中東亂局也是一樣。拜登一方面讚揚以色列血腥恐襲及轟炸黎巴嫩、造成大量無辜平民傷亡為正義之戰，另一方面又揚言不希望中東局勢惡化，必須避免中東戰事擴大。美國日前才增加中東兵力，派遣杜魯門號航空母艦與其打擊群一起前赴中東，目的當然是為以色列助威，震懾伊朗。試問這樣做不是火上加油，為中東戰事擴大做支援嗎？以色列有美國壯膽，在中東大開殺戒肆無忌憚，阿拉伯世界只能捱打，被肢解哼也不能哼一聲，乖乖待宰，便是拜登所謂的中東局勢不能惡化矣。

說回美國軍援台灣，明顯是報復中國在太平洋試射洲際導彈的又一記招數。美國的如意算盤是，透過代理人干擾和壓制中國，除了台灣，還有日本、菲律賓。這些棋子在美國指示下愈發囂張，日艦闖入台海，台獨猖狂，就連菲律賓此等小國也不停上竄下跳。然而美國只敢用銀彈援台，同樣也證明了它不敢直接跟中國硬碰。