美國立國超過200年，歷史上最大的一場噩夢，不是發生在2001年的911襲擊，而是在1941年，日本海軍偷襲夏威夷的珍珠港。當時美國在夏威夷的海軍基地突然遭受狂轟猛炸，日軍是次行動，合共擊沉、擊傷美艦10多艘，摧毀戰機超過180架，美軍傷亡4,000多人。

好了的傷疤，切勿忘記了痛。時至今日，若華盛頓不作挑釁，按理沒有人會對美國發動大規模軍事攻擊。不過，若美國自恃強大，繼續欺欺霸霸，今日的中國便正告對方，一旦把咱們逼得急了，老兄要付出的代價可能會10倍於「珍珠港事件」。

日前中國火箭軍試射了洲際導彈，對上一次已是40多年前。據說，今趟選擇的是東風31型導彈，由廣東省射向太平洋，你知道具體落點在哪裏嗎？答案是距離夏威夷2,400公里的位置。為甚麼選在該處？或許是有深意存焉。美國海軍印太司令部就設在夏威夷，中國東風導彈能打到夏威夷，就代表可以在一瞬之間，將美國海軍最重要的大腦摧毀。此事一旦執行，其慘烈程度，絕不是當年的「珍珠港事件」所能比擬。

發射洲際導彈要落點準確，絕不是一件容易的事。過去一年，美國和俄羅斯都曾試射同類型的導彈，均告失敗，但今趟解放軍的火箭部隊出手，卻是信心滿滿。北京事前已向美國通報，今次試射導彈的落點會在何處。此舉的意思再明顯不過，就是解放軍完全不擔心試射會失敗，故可以任由你觀察和偵測。情形就等同於中國跳水員全紅嬋要表演「水花消失術」，哪怕有幾億雙眼睛緊緊盯着，她也照樣能夠精彩完成，這就叫做實力表現！今次中國火箭軍突然騷出肌肉，會看的人，自然能夠看出門道。