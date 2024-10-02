以色列在連日轟炸黎巴嫩和敍利亞後，開始從地面進攻黎巴嫩南部。總理內塔尼亞胡向伊朗人民喊話，要求他們拋棄伊朗政權，可爭取到未來龐大的發展機會，讓猶太與波斯民族共同攜手。同時亦警告說，猶太人的力量是無遠弗屆，可以在任何地方維護猶太人的利益，在中東無可對抗。

內塔尼亞胡是軟硬兼施，目的希望伊朗民眾放下與猶太人的鬥爭，推翻自身政權，投靠以色列。他的喊話是在暗殺伊朗支持的加薩、黎巴嫩地方武裝領袖之後，在伊朗、敍利亞等的防衞網中如入無人之境，也轟炸俄羅斯在敍利亞的海軍基地，顯得得意洋洋，躊躇滿志。更認為伊朗最近選出溫和派的總統，一上台便尋求與美國和好，似乎伊朗民眾厭戰、親美。內塔尼亞胡想在威逼利誘之下，不戰而瓦解伊朗的反抗力量。

伊朗若因此投降，美國必然介入，但會否協助伊朗重返美國主宰的國際市場而重拾發展之路呢？伊拉克是一個清楚的例子。美軍侵略伊拉克，推翻政權，美軍駐紮，推行美式政治，結果20年來動亂不已。伊拉克民眾沒有全部投降，投降的不少也因美軍治下的種種問題而從親美轉為反美，民主選舉的結果是要美軍等撤走。但20年後的伊拉克，社會經濟破敗，這是美國治下的惡果。

若是伊朗向猶太復國主義投降，情況應會劣於伊拉克或今天的利比亞。以佔加薩西岸佔領區幾十年的殖民主義統治，與歐美歷史上野蠻的殖民主義相比，其惡劣之處，殘害人民之處，並不遜色。伊朗投降初期或會有些甜頭，但是在沒有威脅與制約之下，猶太復國主義的醜陋面目早晚會暴露。伊朗作為附屬國，若反抗便會是另一個巴勒斯坦。

猶太復國主義沒有道德、公義，還是部落時代卻掛上現代武器的野蠻民族。內塔尼亞胡呼籲伊朗民眾推翻政教合一的政權，卻看不到以色列更極端種族主義的宗教神權，以色列借金權政治的投票民主讓沒有制約的宗教狂熱政黨掌政。

伊朗內部親美者不少，也易被金錢收買，此所以軍政被滲透，讓以色列的暗殺容易成功。但斬首不能阻止民族主義的反抗運動，以色列的殘暴已公諸於世，波斯民族傳統不會輕易地為猶太欺騙，以色列與美國打垮不掉宗教革命與民族主義，波斯文化餘威還在。