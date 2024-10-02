世界又看見台灣了！以色列《耶路撒冷郵報》頭版引述台灣外交部長林佳龍的談話指出，中國、俄羅斯、伊朗和北韓透過上海合作組織、金磚國家及全球南方等機制強化合作，形成所謂「邪惡軸心」，將威脅民主國家。實際上林佳龍的談話不止刊登在《耶路撒冷郵報》，還包括美國世界觀電視台、《紐約太陽報》、真實之聲、加拿大全國媒體觀察、《澳洲人報》、葡萄牙新聞社、奧地利《新聞報》及波蘭《共和報》等。林佳龍強調，正因全球民主國家都面臨相似威脅，所以台灣並不孤單，可透過與各國日益緊密的經貿合作關係，以「價值外交」向理念相近國家提供更多支持。

上合組織佔世界人口43%，金磚國家約佔全球人口半數，全球南方國家更佔了全人類八成，按照林佳龍的說法，台灣打算聯合美國為首的所謂「民主國家」，去對抗另外80%的人類嗎？

何況，兩岸固然彼此針鋒相對，但台灣過去與俄羅斯、北韓關係其實不差，甚至伊朗都跟台灣有一定的經貿往來，只是近年在美國的壓力下才逐步降溫。說得不客氣一點，在俄烏開戰前，台灣與這3國的經貿關係，甚至好過對台灣幾近敵視的烏克蘭！台灣做這樣的表態，對自己的國際地位真的明智嗎？更糟的是，這次聯合報道的以色列、美國、澳洲、加拿大、葡萄牙、奧地利與波蘭，無一例外全部選擇與中華人民共和國建交，而無一選擇與台灣建交，這不是正表現了他們的真實態度？這些國家還大都與中俄伊朝同時建交，若這4國算是「邪惡軸心」，那台灣在他們眼中又算甚麼呢？

賴清德上台之後比陳水扁更加激進，似乎想用各種放話來改變國際態勢，到最後吃不了兜着走的，恐怕就是民進黨自己。