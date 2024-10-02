以後來居上姿態當選日本自民黨總裁的石破茂，能否帶領該黨成功進行改革，擺脫獻金政治和派系鬥爭，目前言之尚早，但作為眾議院選舉長勝軍（連續12次當選）的他，肯定懂得如何打選戰。他未等國會確認其首相任命，便搶閘宣布將提前解散國會，提早於本月底舉行大選，此舉令不少政界人士包括反對派都感到意外。初步看來這是一着高招，起碼對石破茂自己的首相生涯而言。

首先，雖然石破茂今次是以相對低票當選，反映黨內不少人對他有所保留，在未來施政時可能會拖其後腿，以至在適當時候取而代之。但是現在大選當前，各派系都不希望在此時再爆內訌，起碼要在表面上團結對外，凝聚支持，致力將各界對新總裁與自民黨改革的期望轉化成選票。

此外，如之前所述，日本的反對派目前實力太弱，羽翼未全，最大反對黨立憲民主黨的眾議院議席數目，仍未及自民黨的四成，即使後者近年屢爆醜聞，輸掉過半數議席的機會仍不大。選前預計自民黨與公明黨組成的執政聯盟，在來屆眾議院議席減少幾乎已是必然；但若得票率和席數跌得較多，石破茂大可歸咎是上手岸田文雄內閣的責任；若最後跌得較少甚至有所增加，他則可解讀為選民對自己及新內閣的支持，有贏無輸。

不過，識選舉不代表懂治國。石破茂在政壇打滾接近40年，曾出任多個內閣要職，尤其熟悉國防與內政，但對於經濟及金融政策則相對外行。他在選前提出要將日本的貨幣及財政政策正常化，即是推翻以低息、零息及大量發債為主軸的「安倍經濟學」，引起市場人士對日圓匯價與息口上升的恐慌，未上任便引發了日股小股災，有可能會影響自民黨選情。