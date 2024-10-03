產評：中港股否極泰來　外資追貨兇夾狼

目前仍處於內地的十一假期，互聯互通南向北水暫停。可昨日港股的表現卻令人驚喜，恒指一度衝穿22,600點關，全日成交再度超過4,000億元，可見即使北水「休賽」，港股依然旺場，皆因中港股持倉量偏低的外資醒覺要調整倉位，急急入市追買，故即使昨日中東再度傳來炮火聲，仍無改港股升勢，反映全球資金都認真看待今次中港股市大翻身，數年苦日子過去，中港股市終於否極泰來，非但有助兩地經濟前景撥開雲霧，更有望帶動亞洲地區增長，為世界資金押注非美體系市場提供可靠多元的出路！

本來不少投資者都觀望，本周內地十一長假休市，中港互聯互通亦暫停，北水暫時「缺席」下，這幾年高度依賴北水買貨的港股或會出現較大的回吐壓力。誰知昨日的情況令市場疑慮一掃而空，港股非但沒有大調整，更繼續以大成交上攻，中港股持倉大低水的外資慌失失，只有急於入市追貨，故見昨日恒指一度升逾1,500點，買得這般狠，顯然非散戶所為，不是北水，就必然是外資大戶了。

事實上，美國為首的西方集團這幾年不斷唱淡中國市場，更以國家安全為由限制或阻止當地企業投資中國資產，加上中港市場礙於各項調控，表現相對於美國、日本、印度等市場確實是大落後，資金跟紅頂白，將中港股市的投資比重降到最低。

不過，市場的「鐘擺理論」下，凡事到了極端，適當時候修正自然會來。這幾年美國靠高息抗通脹和留住資金在美國市場，美股不斷破頂。惟聯儲局的抗通脹任務大致達標，上月減息半厘的決定顯然是為了經濟「硬着陸」作預防性的對策。美息回落，意味美元資產吸引力下降，加上美股估值高企，在資金眼中值博率下跌也是必然結果，聯儲局減息半厘的決定，為本輪資金回流亞洲及新興市場揭開序幕。

近期非單止中國，東南亞多地貨幣亦走強，非美元資產成資金出處。此時中國推出前所未有的大規模救市措施，鬆開股、樓兩市的枷鎖，成功吸引一直尋找非美資產的資金四面八方流入中港股市。

雖然美資要慌失失調整中港股市策略，入市追貨，但白宮斷不會讓中港金融順利重登國際舞台。上月美國國會通過針對香港的法案，美國政府又更新香港營商警示，正是要衝着香港金融而來；就在中國推出強救市措施的一周，美國傳媒昨率先報道伊朗即將以飛彈攻擊以色列，不久即傳來空襲消息，美國協助以色列還擊伊朗。顯見美國再一次試圖在地緣政治上攪局，以彰顯美元的避險功能，總統候選人特朗普近日評論台海問題，亦絕非偶然。只可惜其意圖難阻中港股市狂牛起舞，中國資產翻身戰已展開，若一切順利，中美金融競賽將走上快車道。

展望未來，中國金融得努力走出與美國資本市場不一樣的道路，成為全球非美體系的核心力量，推動國際經貿多邊合作，滿足全球去美元化的需求，重塑出互惠共贏、可持續發展的新全球化體系，抗衡美國分裂與保護主義。