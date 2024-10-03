娛圈單打：拍套戲都嘈嘈閉　周街都係玻璃心

好戲之人吳慷仁挾金馬影帝威名進軍中國大陸，簽約大陸經紀公司後發文透露心聲，揚言「我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路」。不少粉絲到其臉書留言表示支持，但仍有部分台灣酸民不肯放過，咬實影帝唔放，怒斥「你真的不再是一個人」！講到好似殺人放火、傷天害理一般，有冇再誇張啲？

咁仲唔止，台媒話大陸小粉紅對吳慷仁於十‧一當天只轉發「祝福錦繡中華」，不提祖國兩字十分不滿，甚至跑到孫儷社交網搞搞震，質問點解要同吳慷仁合作拍劇。呢位一姐都費事嘥氣，一秒封鎖酸民，認真霸氣。嗱，翻查新聞，全部源自台媒報道，大陸根本冇提，你話唔係唯恐天下不亂係乜呀？

本欄就唔多明白，究竟吳慷仁到大陸拍戲有乜咁大不了？何解台灣酸民硬係死纏爛打、沒完沒了？講到底，咪就係玻璃心作祟囉。喂，大把台灣一線大牌到對岸搵食，好多年前已經開始，以前冇人講，依家就日日嘈，連講句「我是成都人」都要被出征，根本就係台灣人失去自信，無法接受大陸崛起啫。

喂，有句說話叫風水輪流轉，八、九十年代，一樣好多台星過江香港拍戲，例如王祖賢、吳倩蓮，皆因當時香港影視發展蓬勃。家陣輪到大陸發圍，根本冇咩值得批評。如果台灣夠威水，一樣可以吸引大陸明星過嚟搵食，係咪咁講先？

所以啫，吳慷仁唔使灰心，專心演好戲，用表現塞住玻璃心把口就啱嘞。佢在臉書晒出最新相片，陽光從一條窄巷綻放，似係反映自己心境。睇張相好似香港街道，唔知影帝係咪嚟咗香港開工呢？