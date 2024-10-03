正論：航空安全響警號　輪到捷運也失守

香港自詡國際航空樞紐，但隨着時長日久，設施老化，早就風光不再。去年機場電腦登記系統突然大故障，離境旅客塞爆機場，今年又有國泰航空頻頻出事，空巴引擎起火，為全球首例。詎料低處未算低，現在連無人駕駛的機場旅客捷運系統（APM）也告失守，短期內發生至少3宗安全事故，驚險萬分。當局再不正視問題，失掉航空樞紐之名事小，搞出人命事大。

本報接獲爆料，指香港國際機場自去年底至今年暑假的大半年間，接連發生3宗駭人事故，全部涉及APM，包括一名兒童上車時掉入站台與車廂之間空隙，幾乎釀墮軌事故；還有行駛中列車突然爆出火花，嚇煞乘客；以至俗稱S38波口的路軌道岔有破裂，每宗事故都可能引發極嚴重後果。本報向機管局查詢，除了小童險墮軌事故外，局方承認其餘兩宗。但小童險墮軌有視頻為證，當時一名年幼女童隨家長步入車廂，卻疑似踩空，半個身跌在月台與車廂之間的罅隙，合多人之力始救出女童。視頻可見，曾有乘客疑要求月台職員協助，惟職員最終有沒有上報事故則不清楚。至於行駛中的列車突然爆出火花同樣有片為證，但見火光四濺，狀甚駭人。

事故地點相信是機場海天客運碼頭的捷運系統。曾任職港鐵及有工程師資歷的立法會議員張欣宇對此大表震驚，直言情況不可接受，擬在鐵路事宜小組委員會跟進，促機管局向機電署通報。他進一步指出，列車月台設計有標準依循，若車身與月台空位過多，可加入塑膠造的空隙填充器，無理由這麼容易讓乘客差錯腳。

翻查資料，2011年一名以色列旅客利用全高式月台門與捷運列車之間約20公分空隙走入路軌，列車停止運作4小時，最終勞煩機場特警數路包抄、施以胡椒噴霧始將以色列旅客制服，反映機場存在保安漏洞。今次小童險墮軌的性質雖然不同，但後果同樣可大可小，一旦搞出人命，賠償是一個問題，損害機場聲譽更是大問題。至於列車爆出火花，當局未有透露原因，惟年紀大機器壞，APM 1998年投入運作，至今已有廿多年，若機件老化，維修保養不足，後果絕對不堪設想。

更不必說，貴為本港航空業龍頭的國泰航空，近期屢爆安全問題，最驚險要數上月初從香港飛往蘇黎世的一架空中巴士客機，因零件故障需要折返，調查後證實一個引擎連接燃油噴嘴的軟管護套破裂，顯示曾經起火。歐洲航空安全局事後向空巴發出緊急適航令，足見茲事體大。何況本港大型電腦系統跪低早已不是新事，去年機場電腦登記系統故障便是一例。今年又有微軟旗下的Windows操作系統在全球多地出現「死機」，引發全球多個機場大混亂，香港國際機場同樣不能幸免。

人命第一，如何強調都不過分。國際航空樞紐必須建基於安全之上，由航空安全到鐵路安全再到電腦安全缺一不可。港府必須查找不足，堵塞漏洞，否則意外迭起，搞出人命，悔之已晚。