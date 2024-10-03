忍無可忍之下，伊朗終於採取報復行動，近200枚彈道導彈射向以色列，部分被攔截，部分擊中目標，按照伊方的說法，「完成了80%打擊任務」。但很明顯，伊朗的報復行動依然相當克制，並沒有造成大量破壞和人命傷亡，與以色列的無差別轟炸有根本區別。以軍同日也在黎巴嫩南部開展地面行動，並向敍利亞首都大馬士革發動空襲，結果隨隨便便又造成逾300人死傷。以色列要求聯合國盡快就伊朗襲擊一事舉行安理會會議，並對伊朗發表一份明確和徹底的譴責聲明，但對自己濫殺無辜卻隻字不提，這種赤裸裸的雙重標準是不是從美國那裏學來的？還是猶太復國主義者本身就有這種基因？

在美國庇護之下，以色列極右政府當然不怕伊朗報復，甚至希望伊朗行動更激烈一點，以便乘機掀起中東大戰，將美國徹底拉下水，一舉清除隱患，實現大以色列的夢想。但伊朗始終沒有上套，即使巴勒斯坦哈馬斯領導人哈尼亞在德黑蘭被以色列暗殺身亡，伊朗也一直按兵不動。總統佩澤希齊揚日前出席聯合國大會時還向美以伸出橄欖枝，聲稱尋求和平，反對戰爭，無意與任何國家衝突，並稱準備結束與西方國家的核僵局云云。

伊方這番表態被視為服軟甚至投降，可惜並沒有得到善意的回應，反而更像是熱臉孔貼上冷屁股，美國固然無動於衷，以色列也沒有停止狂轟濫炸。伊朗迫於無奈，不得不採取報復行動，但和今年4月向以色列發射300件無人機和導彈一樣，這次報復行動還是雷聲大雨點小，並沒有對以色列造成多大損失。可見伊朗顧慮重重，始終不願與以色列爆發全面戰爭，更不願與美國直接衝突。

伊朗顧慮重重並不奇怪，畢竟實力不如人，與以色列單打獨鬥尚且未必有把握，何況以色列背後還有美霸。不過，如果伊朗當局以為對美以服軟就可以確保自身平安，顯然是太天真，尤其是希望以放棄發展核武來換取美國歡心，更是致命的錯誤。當年利比亞放棄核武，最後換來甚麼下場，難道伊朗不清楚？美國之所以不敢動北韓，不就是因為北韓擁有核武嗎？

說到底，在這個弱肉強食的叢林世界，始終靠實力說話，服軟只能被人瞧不起，投降更不是辦法。伊朗要想自保，唯一選擇就是增強軍事實力，並與中俄等志同道合的國家加強合作。