以色列殺紅了眼，竟然同一時間七線開戰，除了在加薩剿殺哈馬斯、黎巴嫩擊殺真主黨，還同時對約旦河西岸、敍利亞、伊拉克、也門胡塞武裝，以及伊朗展開攻擊。內塔尼亞胡還厚顏公開呼籲伊朗人民投降，揚言「猶太人和波斯人終將實現和平」，堪稱賊喊捉喊、貓哭老鼠的極致。

事實上，內塔尼亞胡在國內民望低殘，以色列人對其拯救人質不力十分不滿，民調顯示，若現時舉行大選，內氏必失掉政權下台。但另一方面，以色列人對實現大以色列國是打從心底支持，即使未必贊同內氏手段，但大方向一致。他們長期受到哈馬斯、真主黨、也門胡塞武裝等組織攻擊，無法活得安心，若能一舉將這些勢力殲滅，符合民情。這也是內氏無視國際法、濫殺無辜、大開殺戒而理直氣壯的最大原因。

七線開戰攪亂中東，以色列無非想逼伊朗開戰，再拖美國落水。被人踩到上心口，伊朗亦不得不作出反應，向以色列發射近200枚彈道導彈報復，但在約一小時後，以軍即宣布威脅解除，證實伊朗的反擊毫無力度，以色列當之冇到。

單以導彈作空中攻擊，根本難逃以色列鐵穹防空系統攔截，過去伊朗也試過用導彈聊作報復，結果形同做騷，對以軍毫無影響。反而一次又一次讓人識破伊朗色厲內荏，根本沒有作戰意志。更不必說，整個阿拉伯世界如同一盤散沙，並不團結，至今沒有任何伊斯蘭國家對以色列作出制裁，各國自掃門前雪，都不想惹禍上身。更何況，僅德黑蘭便四面透風，屢屢讓摩薩德如入無人之境，又是暗殺，又是精準打擊。什葉派和遜尼派勢成水火，其對立程度，可能不比巴以世仇為輕。中東自己不爭氣，任人宰割只能徒嘆奈何。